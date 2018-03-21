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В Волгограде на поэтическом фестивале представят литературную карту города
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В Волгограде на поэтическом фестивале представят литературную карту города 

АиФ Волгоград 4 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
«Литературную карту Волгограда» представят в областной библиотеке 24 марта на Весеннем поэтическом фестивале, приуроченном к Всемирному дню поэзии.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе облкомитета культуры, в мероприятии будут участвовать поэты, музыканты, актёры, лекторы, филологи, школьники, студенты и все, кто любит литературу. Откроется фестиваль большой презентацией «Литературной карты Волгограда», где участники расскажут о себе.
Так, горожане смогут узнать о проектах «Вслух», «К-150», «Совьи посиделки», Lost Poetry Front, а также литературной студии Союза писателей, библиотеки имени Горького, молодёжном клубе «Серебряный свет» при библиотеке для слепых, клубе творческого общения «Старая Сарепта» и литературно-поэтическом клубе «Златоуст» медуниверситета.
Кроме того, участники фестиваля смогут послушать различные лекции, поучаствовать в мастер-классах, посетить литературно-музыкальные гостиные.
Мероприятие состоится 24 марта в 15:00. Вход для всех свободный.
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