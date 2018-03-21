Обилие угощений под песни и танцы: как празднуют Навруз в Кыргызстане

Сотни литров национальных напитков, десятки килограммов блюд. И все это изобилие — под народные песни и танцы. Широко отмечают приход весны в Кыргызстане. Среди тех, кто празднует Навруз, корреспондент «МИР 24» Жазгуль Каримова.

Женщины села Татыр готовят килограммы теста и огромный казан под боорсоки. Встали рано утром, но совсем не чувствуют усталости — поют и танцуют. И никто не скажет, что это команда медиков. Стараются, хотят победить.

За полтора часа участники накатают десятки лепешек и обжарят до полусотни килограммов боорсоков. Победит тот, у кого они получатся самыми пышными, вкусными, с золотистой корочкой.

«Сегодня праздник — хочется и себе, и другим хорошего настроения. Мы хоть и не повара, но с детства умеем готовить боорсоки, и с тестом проблем у нас нет. Думаю, первое место будет наше», — указала медсестра Гульзада Омурова.

В это время на центральной площади Бишкека женщины — Умай-Эне — с помощью горящих веток арчи изгоняют все нечистое и болезни. Это еще одна традиция Нооруза. А более тысячи детей одновременно театрализованным шоу и танцами развлекают гостей столицы.

В сценарии — сюжеты из повестей Чингиза Айтматова . Киргизскому писателю в этом году исполнилось бы 90.

Великий праздник

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«Моя внучка сейчас на сцене танцует. Я пришла с ней порадоваться. И очень хочу поздравить всех жителей Кыргызстана. Пусть у нас будет мирное небо, благополучие», — отметила жительница с. Беш-Кунгей Майрамкан Арабаева.

В мире Нооруз отмечают более 20 народностей. И вот эта выставка-ярмарка — тому показатель. На одной площадке можно увидеть, как встречают день равноденствия в Корее, что готовят в Болгарии и чего ждут от Нооруза в Турции.

Представители народов Кавказа радуют туристов и гостей задорной музыкой и танцами. Болгары рассказывают об узорах на сувенирах. Кореянки не устают делать селфи со всеми желающими. А вот якуты, они Нооруз отмечают 21 июня, удивляют публику олениной и вареньем из диких ягод.

«Вышли замуж за киргизов и живем здесь. Коренных якутов здесь, конечно, нет. Вот смотрите это бастыне, женское украшение. На мне жилет лиса», — отметила местная жительница Елена Гаврильева.

«Я такого обилия национальностей, костюмов, традиций не видела никогда. Это благодатная страна. В начале пыталась считать, 10-15, потом перестала… Вот это да! столько народностей, и все уживаются!» — отметила туристка из Москвы Галина Качанова.

Цель дипломатической выставки-ярмарки не только показать и рассказать о традициях празднования Нооруза. Есть еще и благотворительная. Все вырученные здесь средства направят в приюты нуждающимся. Устроить праздник близким и тем, кто сам сделать это не в силах, — тоже одно из важных правил Нооруза.

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