Ещё
Глагол не жжет сердца людей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глагол не жжет сердца людей 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В День поэзии, 21 марта, спросите себя, любите ли вы стихи? Возможно, да, ответите вы, вспомнив школьные годы чудесные. Читаете их? Конечно же, нет. Прагматизм нашей жизни совсем не располагает к пребыванию в прекрасном, но искусственном мире поэзии. По данным соцопросов, треть россиян не могут назвать свое любимое стихотворение. Скорее всего, просто ни одного не помнят.
Поэт в России — больше, чем поэт, написал Евгений Евтушенко. Полвека назад поэты действительно были властителями дум, их выступления собирали стадионы. За смелый стих можно было получить срок, а еще раньше — и пулю. Потому что поэт был пророком.
Но большое заблуждение думать, что так было всегда. Жизнь вообще движется по синусоиде. Когда-то первым поэтом России был Василий Тредиаковский. Тот же Евтушенко назвал его первопроходцем русского стиха. Только в ту пору поэт в России был меньше, чем поэт. Гораздо меньше. Чтобы представить свой очередной опус императрице Анне Иоанновне, Тредиаковский вставал на колени и полз к трону от самой двери. Императрица милостиво улыбалась. Однажды придворные созорничали: первого поэта сначала избили, затем высекли и заставили в клоунском наряде участвовать в срамном спектакле. Императрица хлопала в ладошки.
А синусоида потихоньку поползла вверх. И русская поэзия достигла совершенства пушкинской лирики, классической ясности Тютчева, сжимающей сердце есенинской грусти. Стихи декламировали на каждом празднике и за каждым столом. Была и обратная сторона триумфа: расплодилась армия стихотворцев, безбедно живших на свои гонорары. Поэтическое творчество из миссии превратилось в доходную профессию.
Чем выше забрался, тем больнее падать. С крахом СССР полетели в тартарары и интерес к поэзии, и тиражи, и положение поэта в обществе, и читательский уровень. Сегодня самый известный стих — про «Зайку мою».
Не надо морщиться, еще Пушкин заметил, что поэзия, прости Господи, должна быть глуповата. Миллионы людей пишут любовные четверостишия. Вошли в моду рифмованные поздравления. А еще каждый может свои стихи опубликовать в интернете. Хочешь книжку — издавай за свой счет, это не очень накладно. Некрасов и Цветаева тоже сами платили за дебютные сборники. А хочешь известности, гонораров — пиши про Зайку.
Настоящие поэты по-прежнему топчут землю, только нет в них того пророческого огня. Гражданская поэзия уступила место камерной, стих ушел в экспериментаторство, граничащее с кривлянием, в моду вошла ирония, которая, быть может, и помогает автору чувствовать свою особенность, но никого ни на что не вдохновит. Сегодня поэт в России — снова меньше, чем поэт. Но рано или поздно синусоида вновь направится вверх — история учит, что это неизбежно.
Вечерняя Москва: последние новости
«Гоголь. Вий»: изучаем персонажей триллера в ожидании премьеры Потомки героев Отечественной войны 1812 года рассказали о своих предках Служанка продолжает рассказывать
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов16
Участница шоу съела сахарную вату за три секунды5
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца15
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение