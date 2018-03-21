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Коммунисты набросились на бордель с секс-куклами в Париже
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Коммунисты набросились на бордель с секс-куклами в Париже 

Ридус 4 часа назад
Депутаты Парижского городского совета от партии коммунистов потребовали закрыть первый во Франции бордель с секс-куклами. По их мнению, деятельность заведения нужно прекратить из соображений морали.
Против работы заведения высказались и феминистки, усмотревшие в манипуляциях с силиконовыми куклами поощрение насилия.
Источник в местной полиции считает, что применение термина «насилие» в отношении деятельности данного заведения не имеет под собой юридических оснований, сообщает портал The Local.
Во Франции бордели запрещены законом.
Бордель с секс-роботами зарегистрирован в качестве игровой комнаты и даже внесен в городской реестр предприятий. Поэтому у властей нет формальных оснований закрыть заведение.
Его адрес также не указан на сайте. Узнать, где находится заведение, могут только клиенты, оплатившие заказ.
Час в компании женщины-андроида обойдется в 89 евро (более 6 000 рублей). Кроме того, посетителя просят внести залог в 100 евро, чтобы гарантировать сохранность дорогого робота, сообщает kp.ru.
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