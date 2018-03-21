Коммунисты набросились на бордель с секс-куклами в Париже

Депутаты Парижского городского совета от партии коммунистов потребовали закрыть первый во Франции бордель с секс-куклами. По их мнению, деятельность заведения нужно прекратить из соображений морали.

Против работы заведения высказались и феминистки, усмотревшие в манипуляциях с силиконовыми куклами поощрение насилия.

Источник в местной полиции считает, что применение термина «насилие» в отношении деятельности данного заведения не имеет под собой юридических оснований, сообщает портал The Local.

Во Франции бордели запрещены законом.

Бордель с секс-роботами зарегистрирован в качестве игровой комнаты и даже внесен в городской реестр предприятий. Поэтому у властей нет формальных оснований закрыть заведение.

Его адрес также не указан на сайте. Узнать, где находится заведение, могут только клиенты, оплатившие заказ.