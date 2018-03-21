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Отреставрированному Литературному музею на улице Минина вновь потребовался ремонт
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Отреставрированному Литературному музею на улице Минина вновь потребовался ремонт 

Vgoroden.ru 4 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Об этом сообщила директор департамента культуры Наталья Суханова на заседании городской думы 21 марта.
Ранее сообщалось, что все три филиала музея Горького в Нижнем Новгороде открылись после реставрации. Однако, депутаты гордумы обратили внимание на то, что около здания на улице Минина вновь появились строительные леса.
Как пояснила Суханова, дополнительные ремонтные работы потребовались из-за погодных условий.
«На данном объекте были проведены противоаварийные работы. Определенный температурный режим повлек за собой некоторые изменения штукатурки и окраски. Вчера, 20 марта, прошла приемка здания, все было откорректировано, и уже сегодня оно вновь предстанет во всей красе», — заверила Суханова.
Напомним, на реконструкция трех музеев Горького в Нижнем Новгороде было выделено более 40 млн рублей.
Фото: Надежда Кей
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