Отреставрированному Литературному музею на улице Минина вновь потребовался ремонт

Об этом сообщила директор департамента культуры Наталья Суханова на заседании городской думы 21 марта.

Ранее сообщалось, что все три филиала музея Горького в Нижнем Новгороде открылись после реставрации. Однако, депутаты гордумы обратили внимание на то, что около здания на улице Минина вновь появились строительные леса.

Как пояснила Суханова, дополнительные ремонтные работы потребовались из-за погодных условий.

«На данном объекте были проведены противоаварийные работы. Определенный температурный режим повлек за собой некоторые изменения штукатурки и окраски. Вчера, 20 марта, прошла приемка здания, все было откорректировано, и уже сегодня оно вновь предстанет во всей красе», — заверила Суханова.

Напомним, на реконструкция трех музеев Горького в Нижнем Новгороде было выделено более 40 млн рублей.

Фото: Надежда Кей