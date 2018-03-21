Ещё
Мировая премьера фильма «Собибор» состоится в Варшаве 23 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мировая премьера фильма «Собибор» состоится в Варшаве 23 апреля 

ТАСС 4 часа назад
ВАРШАВА, 21 марта. /ТАСС/. Мировая премьера российского фильма «Собибор» Константина Хабенского состоится в польской столице 23 апреля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду директор Российского центра науки и культуры в Варшаве Игорь Жуковский.
Фильм рассказывает о восстании в одноименном концлагере, который располагался на территории оккупированной Польши, и о подвиге советского офицера Александра Печерского, который поднял там восстание. На широкие экраны в Польше эта лента выйдет 11 мая.
Концлагерь Собибор (располагался на территории Польши) действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года. За это время там было уничтожено, по разным данным, от 150 тыс. до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.
Российскую сторону пригласили подключиться к проекту обновления музея в Собиборе в 2013 году. Его инициаторами выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, представители которых входят в состав оргкомитета. Россия положительно отреагировала на приглашение.
Однако в июле 2017 года Варшава сообщила, что на заседании Международного управляющего комитета было решено продолжать сотрудничество без участия России. Такое изменение позиций Нидерландов, Словакии и Израиля вызвало недоумение и непонимание в Москве. Позднее на встрече с президентом РФ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о поддержке израильской стороной российского участия в проекте.
ТАСС: последние новости
А мой парень — татарин: сериал "Золотая Орда", неожиданный парафраз "Игры престолов" Псковский госуниверситет открыл всероссийский центр обучения педагогов работе с инвалидами В двух больницах Ингушетии появится новое оборудование для анализа крови
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов16
Участница шоу съела сахарную вату за три секунды5
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца15
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение