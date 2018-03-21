В Черемушках отметят День весеннего равноденствия

Сегодня отмечается День весеннего равноденствия — по народным преданиям, наступила весна. В честь праздника обычно исполнялись специальные ритуальные песни. Именно такие произведения сегодня прозвучат в центре культуры и искусства «Меридиан» в исполнении фольклорного ансамбля «Куделя».

В программе мастер-класса «Весенние заклички» — рассказ выпускницы РАМ имени Гнесиных, кандидата философских наук, доцента Марии Алексеевой о жанровых особенностях весенних закличек и традициях их исполнения, разучивание закличек «Подай, Боже, ключик…», «Агу, весна!» и «Благослави, мати!».

Стоит отметить, что «Куделя» уже не первый год помогают жителям столицы возвращаться к национальным истокам, открывая для себя глубины русских народных традиций. Начало сегодняшнего мероприятия назначено на 19:00. Вход зал № 247 центра культуры и искусства «Меридиан», где и пройдет вечер, свободный.