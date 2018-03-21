Ещё
В Черемушках отметят День весеннего равноденствия
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Черемушках отметят День весеннего равноденствия 

Мои Черемушки 4 часа назад
Фото: Мои Черемушки
Сегодня отмечается День весеннего равноденствия — по народным преданиям, наступила весна. В честь праздника обычно исполнялись специальные ритуальные песни. Именно такие произведения сегодня прозвучат в центре культуры и искусства «Меридиан» в исполнении фольклорного ансамбля «Куделя».
В программе мастер-класса «Весенние заклички» — рассказ выпускницы РАМ имени Гнесиных, кандидата философских наук, доцента Марии Алексеевой о жанровых особенностях весенних закличек и традициях их исполнения, разучивание закличек «Подай, Боже, ключик…», «Агу, весна!» и «Благослави, мати!».
Стоит отметить, что «Куделя» уже не первый год помогают жителям столицы возвращаться к национальным истокам, открывая для себя глубины русских народных традиций. Начало сегодняшнего мероприятия назначено на 19:00. Вход зал № 247 центра культуры и искусства «Меридиан», где и пройдет вечер, свободный.
Мои Черемушки: последние новости
«Меридиан» примет участие в Московском культурном форуме В центре культуры и искусства пройдет концерт творческих коллективов Жителей Черемушек научат рисовать сосну в технике суми-э
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов16
Участница шоу съела сахарную вату за три секунды5
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца15
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение