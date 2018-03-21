Дошкольники из Дмитровского района показали родителям мюзикл

Воспитанники детского сада № 656 Дмитровского района продемонстрировали родителям мюзикл в двух картинах по пьесе Ирины Бодраченко «Непослушные котята». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Ребята с удовольствием исполняли свои роли, — поделился сотрудник администрации. — Мюзикл был эстрадно-джазовый: непослушные котята исполнили рок-н-ролл, строгая кошка выходила под фокстрот, а папа-кот исполнял блюз. Даже для пса Полкана нашелся свой жанр — его ария была представлена в стиле поп-рока. Таким образом ребята познакомились с различными жанрами в музыке.

Напомним, детский сад № 656 находится по адресу ул. Клязьминская, д. 19а. (мю)