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Дошкольники из Дмитровского района показали родителям мюзикл
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Дошкольники из Дмитровского района показали родителям мюзикл 

Управа района Дмитровский города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Воспитанники детского сада № 656 Дмитровского района продемонстрировали родителям мюзикл в двух картинах по пьесе Ирины Бодраченко «Непослушные котята». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Ребята с удовольствием исполняли свои роли, — поделился сотрудник администрации. — Мюзикл был эстрадно-джазовый: непослушные котята исполнили рок-н-ролл, строгая кошка выходила под фокстрот, а папа-кот исполнял блюз. Даже для пса Полкана нашелся свой жанр — его ария была представлена в стиле поп-рока. Таким образом ребята познакомились с различными жанрами в музыке.
Напомним, детский сад № 656 находится по адресу ул. Клязьминская, д. 19а. (мю)
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