Почему после нескольких неудач Marvel второму сезону «Джессики Джонс» стоит дать шанс

Сериал возвращает надежду на лучшее.

В 2015 году, когда на Netflix вышел первый сезон «Сорвиголовы», он воспринимался как настоящее чудо — дорогой, мрачный, качественно поставленный супергеройский сериал, который разительно отличался от всего, что делали CW и ABC

Тогда казалось, что телевизионную вселенную Marvel ждёт безоблачное будущее. Но теперь мы уже на своём горьком опыте знаем, что малый Marvel не может похвастаться стабильностью большого.

И если «Железного кулака» ещё как-то можно было посчитать случайной ошибкой, то «Защитники» подтвердили самые худшие опасения: телевизионную вселенную понесло куда-то в сторону дешёвого кино категории «Б».

Именно поэтому на второй сезон « Джессики Джонс » я смотрел со скепсисом. Доверия не добавлял и тот факт, что авторы решили принципиально отдать все эпизоды женщинам-режиссёрам. Против женщин я ничего не имею: мне просто не нравится, когда ключевым фактором в выборе постановщика оказывается его пол, а не его умение рассказывать истории.

Однако уже после нескольких первых эпизодов второго сезона «Джессики» мой скепсис полностью развеялся. «Докулаковый» Marvel вернулся.

После клишированных до мозга костей «Защитников», которые как будто вышли из-под пера авторов «Трансформеров», новая «Джессика Джонс» — как глоток свежего воздуха.

Смотреть сериал в оригинале — сплошное удовольствие. И в данном случае это не столько снобизм, сколько необходимость: Джессика постоянно использует термины прямиком из Urban Dictionary, и они не всегда поддаются переводу.

Например, закрытый мужской гольф-клуб она характеризует как «circle jerk» — вечеринку, где мужчины садятся в круг и мастурбируют друг другу. И в каждом эпизоде такого рода бессовестных словесных «панчей» десятки.

При просмотре второго сезона «Джессики Джонс» иногда создаётся впечатление, что сценаристы подсматривали некоторые идеи у «Бесстыдников». Тема супергероики здесь оказывается на заднем плане, а сюжет посвящён в основном реальным проблемам, с которыми может столкнуться любой человек.

Сама Джессика, например, пытается справиться с типичной детской травмой — событием, которое стирается из памяти, но остаётся в подсознании, управляя жизнью человека даже спустя десятки лет. И все метаморфозы главной героини показаны на удивление корректно.

Арки второстепенных персонажей не менее злободневны. Та же Джери Хогарт за сезон проходит через все стадии принятия тяжёлой болезни — от желания забыться до конфликтов с врачом и многочисленных попыток дать отпор судьбе. Актрисе Кэрри Энн-Мосс, раньше присутствовавшей в сериале на правах статиста, теперь действительно есть что играть.

Джери Хогарт

Наконец, из приключений Триш и Малькольма вырисовывается довольно мрачное высказывание о наркотической зависимости, которая зачастую принимает самые странные формы, включая одержимость сексом и карьерой

Авторы сериала несколько раз поднимают тему жизни иммигрантов в США, при этом не вставая ни на сторону Трампа, ни на сторону его противников. С одной стороны, «приезжие» во втором сезоне действительно занимаются противозаконными вещами, с другой — они делают это, чтобы выживать в неравных условиях, созданных обществом.

Триш и Малькольм

Многие зрители опасались, что из-за женщин-режиссёров второй сезон «Джессики Джонс» погрузится в радикальный феминизм, но этого не произошло.

Да, сценаристы прямым текстом осуждают сексизм, но делают это естественно — например, когда бывший военный репортёр запрещает Триш рисковать своей жизнью, хотя сам построил карьеру вокруг этого, её возмущения звучат вполне резонно.

К счастью, у авторов сериала хватает и самоиронии. Например, в сцене, где посетитель бара кричит Джессике вслед «Классная жопа!», всё заканчивается совсем не так, как ожидаешь.

Главный злодей был одновременно и лучшей частью первого сезона, и его проклятием. Киллгрейв настолько силён, что сценаристам пришлось вынудить Джессику Джонс бегать кругами, прежде чем поймать его.

Во втором сезоне таких проблем нет. Первые шесть серий смотрятся без напряга, и выбранный авторами размеренный темп ломается только в седьмом эпизоде-флэшбэке.

Кому-то второй сезон «Джессики Джонс» может показаться слишком медленным, но такова уж его специфика: сценаристы тут работают в основном над тем, чтобы углубить персонажей, а не втянуть их в очередную экшен-сцену.

Чего меньше всего ждёшь от сериалов Marvel, так это корректной демонстрации технических деталей. Однако в продолжении «Джессики Джонс» с этим всё на удивление здорово.

Во втором сезоне много приятных мелочей: например, один из героев вместо нотной тетради использует iPad, а Джессика в одном из эпизодов ищет Малькольма, применяя простейшую триангуляцию через веб-версию Tinder на его ноутбуке.

В одной из сцен смартфон главной героини намокает, и она тут же покупает пачку риса, чтобы высушить его. Да, сценаристы не учли, что на съёмках использовался водонепроницаемый iPhone, но их старания всё равно заслуживают уважения.

За весь второй сезон Джессика Джонс ни разу не вспоминает о событиях «Защитников» и не встречает ни одного героя из других сериалов Marvel.

Кого-то это может огорчить, но шоу это идёт только на пользу. Во-первых, тут никаких ниндзя! Во-вторых, «Джессику» можно спокойно продолжать смотреть как самодостаточную историю, не рискуя пропустить что-то важное.

После каждого сериала телевизионной вселенной Marvel и Netflix в сети любят обсуждать, насколько интересным в этот раз получился злодей.

Но во втором сезоне «Джессики Джонс» злодея нет вообще. Сериал рассказывает о том, как нормальные люди, руководствуясь благими намерениями, практически на пустом месте создают трагедию.

Особенно неожиданным в этот раз оказалось развитие героини Триш, чей «комплекс сайдкика» превратил её из вечно беспокойной блондинки в настоящее чудовище.

Но даже её при желании здесь можно понять: в сюжете чётко прописано, насколько она устала быть инструментом в чужих руках — матери, возлюбленного и даже самой Джессики. И дальнейшее развитие её героини — едва ли не главная причина с нетерпением ждать третий сезон.

Возможно, из второго сезона «Джессики Джонс» не вышло отличной супергероики, зато драматический сериал получился замечательный. Сценаристы, имея на руках карт-бланш от Netflix, не ударились в пошлость и столкновения полов, а попытались поднять действительно важные темы.

Кому-то события второй «Джессики Джонс» покажутся не очень близкими или даже скучными, но одно можно сказать точно: после нескольких поражений Marvel и Netflix наконец-то одержали свою первую победу.

Теперь даже на грядущие продолжения «Сорвиголовы» и «Люка Кейджа» хочется смотреть с надеждой.

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