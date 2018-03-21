Нижегородские писатели смогут презентовать свои рукописи ведущим издательствам на Горьковском фестивале

В рамках фестиваля имени Горького нижегородские писатели и поэты смогут презентовать свои произведения ведущим российским издательствам. Об этом корреспонденту ИА «В городе N» сообщил организатор фестиваля Дмитрий Бирман

Ежедневно начиная с 26 марта в музее имени Горького будет проходить «Поэтический марафон», где молодые писатели получат возможность обменяться опытом, прочитать друг другу свои стихи и прозу. На встречах будут присутствовать представители издательства АСТ, ЭКСМО и редакции Елены Шубиной , где издаются современные авторы, например Дина Рубина.

Кроме того, в рамках еще одного сквозного мероприятия «Журнальный зал» нижегородские авторы смогут познакомиться с редакторами ведущих литературных журналов «Дружба народов», «Нева», «Дети Ра» и других.

Представители издательств и журналов расскажут начинающим авторам, как взаимодействовать издателями и как правильно предлагать свои рукописи.

«Возможно, благодаря такому общению вскоре мы увидим на полках книжных магазинов произведения нижегородских авторов», — предположил Бирман.

Напомним, Горьковский фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде с 26 по 31 марта.