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Нижегородские писатели смогут презентовать свои рукописи ведущим издательствам на Горьковском фестивале
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Нижегородские писатели смогут презентовать свои рукописи ведущим издательствам на Горьковском фестивале 

В городе N 4 часа назад
Фото: В городе N
В рамках фестиваля имени Горького нижегородские писатели и поэты смогут презентовать свои произведения ведущим российским издательствам. Об этом корреспонденту ИА «В городе N» сообщил организатор фестиваля Дмитрий Бирман.
Ежедневно начиная с 26 марта в музее имени Горького будет проходить «Поэтический марафон», где молодые писатели получат возможность обменяться опытом, прочитать друг другу свои стихи и прозу. На встречах будут присутствовать представители издательства АСТ, ЭКСМО и редакции Елены Шубиной, где издаются современные авторы, например Дина Рубина.
Кроме того, в рамках еще одного сквозного мероприятия «Журнальный зал» нижегородские авторы смогут познакомиться с редакторами ведущих литературных журналов «Дружба народов», «Нева», «Дети Ра» и других.
Представители издательств и журналов расскажут начинающим авторам, как взаимодействовать издателями и как правильно предлагать свои рукописи.
«Возможно, благодаря такому общению вскоре мы увидим на полках книжных магазинов произведения нижегородских авторов», — предположил Бирман.
Напомним, Горьковский фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде с 26 по 31 марта.
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