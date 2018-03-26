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Девочке из Волоколамска власти пообещали на месте свалки посадить розы
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Девочке из Волоколамска власти пообещали на месте свалки посадить розы 

Деловая газета «Взгляд» 26 марта 2018
Фото: otr-online.ru
«Девочка в розовом» из Волоколамска Таня Лозова и замминистра экологии Подмосковья Михаил Сылка съездили на полигон «Ядрово», где девочке устроили экскурсию и пообещали посадить на месте свалки розы, рассказала газете ВЗГЛЯД уполномоченный по правам человека Московской области Марина Юденич.
«Периодически к тем, кто проводит пикеты выходят представители Минэкологии, местные власти, представители общественного штаба, который мы создали. В этот раз вышел замминистра экологии Михаил Сылка», — пояснила Марина Юденич.
По ее словам, девочка попросила замминистра показать полигон. В ответ чиновник предложил Тане и ее маме с активистом штаба отправиться в машину. «Благо погода была нормальная и запахов неприятных не было. В этот момент можно было и осмотреть объект», — сообщила Юденич, уточнив, что в автомобиле Сылка рассказал девочке, откуда берется мусор, что делать, чтобы его не было.
Она добавила, что Таня еще спросила чиновника, знает ли губернатор Московской области Андрей Воробьев о ней, и можно ли в месте, на которое она обратила внимание высадить розы. «И Сылка пообещал высадить растение», — отметила уполномоченный по правам человека.
Напомним, СК опроверг информацию о делах, «возбужденных» в отношении «пригрозившей» губернатору девочки. «Никакие проверки в отношении ребенка и ее родителей сотрудниками Следственного комитета не проводятся и не планируются!», — сказано в сообщении ведомства.
«Никаких гонений на девочку нет точно. Если кто и пытается девочку травить, то это наши журналисты, блогеры, которые пишут про нее всякие гадости», — подчеркнула Юденич.
Напомним, жесты девочки в адрес губернатора Андрея Воробьева были засняты на митинге, который местные жители устроили после того, как десятки детей отравились из-за выбросов свалочного газа на мусорном полигоне.
В прошлое воскресенье утром пользователи соцсетей сообщали о новом выбросе газа на полигоне «Ядрово». Ранее, в среду, там произошел выброс свалочного газа. За медицинской помощью в Волоколамске обратились 57 человек. Глава Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. В ближайшее время будет объявлен конкурс на разработку проекта по благоустройству территории полигона «Ядрово».
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