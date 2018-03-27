Лаборатория взяла пробы из реки возле полигона «Ядрово» в Волоколамском районе

Специалисты лаборатории взяли пробы воды в реке Городне возле полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья, сообщил журналистам во вторник заведующий отделом по лицензионному контролю и федеральному государственному экологическому надзору в сфере обращения с отходами Минэкологии региона Евгений Переярченко.

«Сейчас мы проводим выездное мероприятие в рамках контрольно-надзорной проверки полигона ТБО «Ядрово». Проверка согласована в установленном порядке с прокуратурой Московской области. В настоящий момент мы проводим отбор проб природной воды в реке Городне, которая находится вблизи полигона. Соответственно мы на уровне полигона отбираем пробы, выше и ниже по течению, также будем отбирать пробы фильтрата, который изливается с фильтрационного пруда полигона», — сказал Переярченко.

Он добавил, что пробы проанализируют, в случае выявления вреда окружающей среде будет составлен административный протокол.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт в рамках начала активной стадии рекультивации.

На полигоне «Ядрово» уже запустили аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений в воздухе. С 22 марта, по поручению губернатора, объемы завозимых на полигон отходов уменьшили в два раза. На объекте работает система видеоконтроля въезжающего транспорта.