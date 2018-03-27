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Лаборатория взяла пробы из реки возле полигона «Ядрово» в Волоколамском районе
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Лаборатория взяла пробы из реки возле полигона «Ядрово» в Волоколамском районе 

РИАМО 15 часов назад
Фото: РИАМО
Специалисты лаборатории взяли пробы воды в реке Городне возле полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья, сообщил журналистам во вторник заведующий отделом по лицензионному контролю и федеральному государственному экологическому надзору в сфере обращения с отходами Минэкологии региона Евгений Переярченко.
«Сейчас мы проводим выездное мероприятие в рамках контрольно-надзорной проверки полигона ТБО «Ядрово». Проверка согласована в установленном порядке с прокуратурой Московской области. В настоящий момент мы проводим отбор проб природной воды в реке Городне, которая находится вблизи полигона. Соответственно мы на уровне полигона отбираем пробы, выше и ниже по течению, также будем отбирать пробы фильтрата, который изливается с фильтрационного пруда полигона», — сказал Переярченко.
Он добавил, что пробы проанализируют, в случае выявления вреда окружающей среде будет составлен административный протокол.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт в рамках начала активной стадии рекультивации.
На полигоне «Ядрово» уже запустили аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений в воздухе. С 22 марта, по поручению губернатора, объемы завозимых на полигон отходов уменьшили в два раза. На объекте работает система видеоконтроля въезжающего транспорта.
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