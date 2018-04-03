МЧС не зафиксировало превышение сероводорода на свалке «Ядрово» за сутки

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости . Мобильные лаборатории МЧС Роспотребнадзора провели за сутки почти 50 замеров воздуха в районе мусорной свалки «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области, превышений по сероводороду не зарегистрировано, сообщает во вторник МЧС РФ.

По данным муниципалитета, выброс свалочного газа на мусорном полигоне в Волоколамске произошел 21 марта, к врачам обратились несколько десятков детей. В Волоколамском районе был введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией на полигоне. Часть людей уже получила средства индивидуальной защиты.

"В течение суток на постах ГПБУ «Мосэкомониторинг» в районе полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» разовые превышения предельно допустимой концентрации по сероводороду зафиксированы не были, лабораториями ЦСООР «Лидер», ПСО-26, СПСЧ и Роспотребнадзора осуществлены 49 замеров воздуха", — говорится в сообщении.

МЧС напоминает, что с 6 марта для органов управления и сил Волоколамского районного звена территориальной подсистемы РСЧС введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Принято постановление, которым утверждена «дорожная карта» по минимизации выхода токсичных газов с полигона «Ядрово».