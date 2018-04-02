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МЧС не зафиксировало превышений вредных веществ в воздухе у «Ядрово»
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МЧС не зафиксировало превышений вредных веществ в воздухе у «Ядрово» 

РИА Новости 2 апреля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Мобильные лаборатории МЧС и Роспотребнадзора не зафиксировали за минувшие сутки превышения содержания вредных веществ в воздухе возле полигона «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области, сообщает в понедельник МЧС РФ.
По данным муниципалитета, выброс свалочного газа на мусорном полигоне в Волоколамске произошел 21 марта, к врачам обратились несколько десятков детей. В Волоколамском районе был введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией на полигоне. Часть людей уже получила средства индивидуальной защиты.
"В течение суток лабораториями ЦСООР «Лидер», ПСО-26, СПСЧ и Роспотребнадзора осуществлены замеры воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано", — говорится в сообщении.
Ведомство напоминает, что с 6 марта для органов управления и сил Волоколамского районного звена территориальной подсистемы РСЧС области введен режим функционирования «чрезвычайная ситуация». Власти Волоколамского района приняли постановление, которым утвердили «дорожную карту» по минимизации выхода токсичных газов с полигона «Ядрово».
По данным спасателей, в круглосуточном режиме организована работа оперативной группы и двух передвижных лабораторий Роспотребнадзора и МЧС России. Организована также работа двух мобильных постов ГПБУ «Мосэкомониторинг» для непрерывного анализа атмосферного воздуха.
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