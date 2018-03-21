Москалькова усомнилась, что дети отравились из-за выбросов на «Ядрово»

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости . Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ставит под сомнение то, что дети в подмосковном Волоколамске отравились именно в результате выбросов свалочных газов на подмосковном полигоне «Ядрово».

Ранее в среду сообщалось, что ночью на подмосковном полигоне «Ядрово» произошел очередной выброс свалочного газа, но днем он был устранен. Как сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра здравоохранения Дмитрия Маркова, за медпомощью в Волоколамске обратились 57 человек. Всего за помощью обратились ученики трех образовательных учреждений с одинаковыми симптомами: тошнота, головокружение, рвота.

"По информации уполномоченного по правам человека в Московской области (Екатерины) Семеновой, с которой мы постоянно на связи по этой проблеме, на сегодняшний день причины отравления не установлены — это самое главное. У меня есть вопросы, что если это отравление связано с полигоном, то, по идее, оно должно было распространяться не только на данные объекты — школы, но и на все близлежащие дома", — сказала Москалькова РИА Новости.

Она отметила, что надо выяснить, обращался ли в медучреждения кто-то кроме учеников школ с такими же симптомами. Также, по мнению уполномоченного, надо проверить версию пищевого отравления.

Со ссылкой на Семенову омбудсмен также сообщила, что в больницу обратились не 57 человек, а 30. По ее словам, у шести из них взяли анализы для установления причины. Также Москалькова добавила, что Семенова отрицает наличие у детей рвоты и тошноты, по ее информации у детей наблюдалось покраснение кожи и головокружение.