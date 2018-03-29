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На полигоне «Ядрово» началась перекачка фильтрата
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На полигоне «Ядрово» началась перекачка фильтрата 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья началась перекачка фильтрата в специальный резервуар, что должно исключить возможность его попадания в почву.
Как передает РИА Новости, об этом общественность в Telegram-канале проинформировала пресс-служба губернатора Московской области.
Отмечается, что на свалке началась перекачка фильтрата в специальный котлован. Подчеркивается, что «по проекту проводимой рекультивации, данная мера исключает возможность его попадания в почву», — говорится в сообщении.
Утром 29 марта автоматические станции мониторинга качества воздуха Мосэкомониотринга зафиксировали в атмосфере столицы появление сероводорода.
В это же время в «Ядрово» произошел очередной выброс свалочного газа, предельно допустимая концентрация которого, в воздухе была превышена в 12 раз.
По словам и. о. главы Волоколамского района Андрея Вихарева, экологическая проблема «возникла из-за безветрия, стоял штиль». По его словам выбросы свалочного газа возможны до тех пор, пока на полигоне не заработает система принудительной утилизации газа. Согласно планам властей, она должна быть запущена к 15 июня 2018 года.
После того как 21 марта на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа, за два дня к медикам с жалобами на плохое самочувствие обратились порядка 150 детей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично осмотрел полигон и отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Врио главы района был назначен Андрей Вихарев.
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