На полигоне «Ядрово» началась перекачка фильтрата

На полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья началась перекачка фильтрата в специальный резервуар, что должно исключить возможность его попадания в почву.

Как передает РИА Новости, об этом общественность в Telegram-канале проинформировала пресс-служба губернатора Московской области.

Отмечается, что на свалке началась перекачка фильтрата в специальный котлован. Подчеркивается, что «по проекту проводимой рекультивации, данная мера исключает возможность его попадания в почву», — говорится в сообщении.

Утром 29 марта автоматические станции мониторинга качества воздуха Мосэкомониотринга зафиксировали в атмосфере столицы появление сероводорода.

В это же время в «Ядрово» произошел очередной выброс свалочного газа, предельно допустимая концентрация которого, в воздухе была превышена в 12 раз.

По словам и. о. главы Волоколамского района Андрея Вихарева, экологическая проблема «возникла из-за безветрия, стоял штиль». По его словам выбросы свалочного газа возможны до тех пор, пока на полигоне не заработает система принудительной утилизации газа. Согласно планам властей, она должна быть запущена к 15 июня 2018 года.