Новая часть «Ядрова» будет принимать мусор только с прилегающих районов

Новая часть полигона бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области, которая должна открыться 14 апреля, будет принимать мусор только с прилегающих районов Подмосковья, заявил губернатор области Андрей Воробьев

Ранее жители Волоколамского района выражали опасения, что на новый части «Ядрова» будет ввозиться мусор из других муниципалитетов Подмосковья и даже других регионов РФ.

"На вторую карту будет «приезжать» только мусор с прилегающих районов, только «местный» мусор, как мы договаривались с инициативной группой. Никакой другой мусор на новую карту поступать не будет", — процитировали его в пресс-службе губернатора и правительства области.