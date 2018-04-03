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Новая часть «Ядрова» будет принимать мусор только с прилегающих районов
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Новая часть «Ядрова» будет принимать мусор только с прилегающих районов 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: otr-online.ru
Новая часть полигона бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области, которая должна открыться 14 апреля, будет принимать мусор только с прилегающих районов Подмосковья, заявил губернатор области Андрей Воробьев.
Ранее жители Волоколамского района выражали опасения, что на новый части «Ядрова» будет ввозиться мусор из других муниципалитетов Подмосковья и даже других регионов РФ.
"На вторую карту будет «приезжать» только мусор с прилегающих районов, только «местный» мусор, как мы договаривались с инициативной группой. Никакой другой мусор на новую карту поступать не будет", — процитировали его в пресс-службе губернатора и правительства области.
Воробьев добавил, что рядом с новой картой появится предприятие по переработке мусора. «Мы поставим обязательным условием здесь — сделать мусоропереработку. Органика будет отделяться, владельцы полигонов должны будут заключить соответствующие контракты», — цитирует его ТАСС.
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