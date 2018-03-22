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Омбудсмен: протестами в Волоколамске занимается заинтересованная группа
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Омбудсмен: протестами в Волоколамске занимается заинтересованная группа 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Во время протестов жителей из-за мусорных полигонов работает определенная группа, для которой данная деятельность является бизнесом, считает уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова.
"Волна вот эта по полигонам, она возникла неспроста, это моё чёткое убеждение, что работает определённая группа, для которых это бизнес, скажем, определенный… Мы отметили, что в определенные моменты (у ЦРБ Волоколамска) толпа резко увеличивалась, агрессия резко возрастала", — сказала Семенова РИА Новости.
Она отметила, что сейчас основной задачей властей является необходимость обезопасить жителей района от любого воздействия от полигона.
Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона «Ядрово». На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. За медицинской помощью в Волоколамске обратились 60 детей, шестеро госпитализированы, ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона. Однако Роспотребнадзор не нашёл превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска.
Накануне у Центральной районной больницы Волоколамска, куда местные жители обращались в связи с ухудшением самочувствия, завязалась потасовка. Собравшиеся у медучреждения люди начали теснить главу Волоколамского муниципального района Евгения Гаврилова. В толпе были слышны свист и выкрики.
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