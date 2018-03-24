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ОП Подмосковья предложила создать единую группу активистов по «Ядрово»
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ОП Подмосковья предложила создать единую группу активистов по «Ядрово» 

Газета.Ru 4 часа назад
Общественная палата (ОП) Московской области предлагает объединить экологических активистов Волоколамского района, чтобы санкционировать их доступ на свалку «Ядрово», сообщает ТАСС.
Об этом заявила во время круглого стола в администрации района заместитель председателя палаты Татьяна Дмитриева.
"Предложение — объединиться в единую группу, понять, как мы дальше дежурим. У нас требование — сделать объект открытым для жителей организованными группами. Есть предложение создать группу общественного контроля, куда войдут все группы гражданских активистов.
Общественная палата и Совет по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе также будут включаться в эту работу", — сказала она.
Дмитриева добавила, что доступ инициативной группы на полигон позволит людям лично изучить старую часть свалки и новую часть «Ядрово», которую строят по современным требованиям и которая откроется 14 апреля.
Спецпредставитель губернатора Московской области и заместитель председателя регионального правительства Александр Чупраков согласился с этим предложением. Он отметил, что надо определить список людей, которые будут представлять мнение общества, поскольку пускать на полигон абсолютно всех небезопасно.
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