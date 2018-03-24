ОП Подмосковья предложила создать единую группу активистов по «Ядрово»

Общественная палата (ОП) Московской области предлагает объединить экологических активистов Волоколамского района, чтобы санкционировать их доступ на свалку «Ядрово», сообщает ТАСС

Об этом заявила во время круглого стола в администрации района заместитель председателя палаты Татьяна Дмитриева

"Предложение — объединиться в единую группу, понять, как мы дальше дежурим. У нас требование — сделать объект открытым для жителей организованными группами. Есть предложение создать группу общественного контроля, куда войдут все группы гражданских активистов.

Дмитриева добавила, что доступ инициативной группы на полигон позволит людям лично изучить старую часть свалки и новую часть «Ядрово», которую строят по современным требованиям и которая откроется 14 апреля.