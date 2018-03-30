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Оператора полигона «Ядрово» могут привлечь к уголовной ответственности
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Оператора полигона «Ядрово» могут привлечь к уголовной ответственности 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Об этом заявил и.о. главы Волоколамского района Подмосковья Андрей Вихарев.
«Мы на штабе договорились с общественниками, что сегодня в 14:00 в присутствии жителей мы берем необходимые пробы воды и почвы на полигоне ''Ядрово'', чтобы рассчитать ущерб, нанесенный экологии, и добиться решения суда по привлечению к ответственности оператора полигона, вплоть до уголовной, и полного его возмещения», — приводит слова Вихарева телеканал «360».
Он отметил, что в ближайшие дни областное министерство экологии вынесет постановление сразу по нескольким статьям о привлечении к ответственности компании, которая эксплуатирующей полигон.
«По итогам ранее проведенных проверок инспекторами Минэкологии были выявлены существенные нарушения в работе полигона, за которые он также будет наказан», — подытожил Вихарев.
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