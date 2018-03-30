Оператора «Ядрово» привлекут к ответственности

Оператора полигона «Ядрово» привлекут к ответственности, «вплоть до уголовной», заявил исполняющий обязанности главы Волоколамского района Подмосковья Андрей Вихарев

Он рассказал, что подмосковное Минэкологии нашло серьезные нарушения в работе мусорной свалки. Ведомство вынесет постановление сразу по нескольким статьям о привлечении к ответственности компании, которая эксплуатирует полигон.

Кроме того, сегодня в «Ядрово» в присутствии жителей возьмут пробы почвы и воды, чтобы рассчитать ущерб экологии, передает РИА «Новости»