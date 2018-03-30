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Оператора «Ядрово» привлекут к ответственности
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Оператора «Ядрово» привлекут к ответственности 

Газета.Ru 1 час назад
Оператора полигона «Ядрово» привлекут к ответственности, «вплоть до уголовной», заявил исполняющий обязанности главы Волоколамского района Подмосковья Андрей Вихарев.
Он рассказал, что подмосковное Минэкологии нашло серьезные нарушения в работе мусорной свалки. Ведомство вынесет постановление сразу по нескольким статьям о привлечении к ответственности компании, которая эксплуатирует полигон.
Кроме того, сегодня в «Ядрово» в присутствии жителей возьмут пробы почвы и воды, чтобы рассчитать ущерб экологии, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что Минприроды держит ситуацию на особом контроле. МЧС раздает местным жителям средства индивидуальной защиты, при этом каждые двадцать минут в двух районах Волоколамска и на мусорном полигоне проводится мониторинг воздуха.
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