Подмосковные власти встретятся с инициативной группой в Волоколамске

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости . Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске по его поручению проходит встреча с инициативной группой жителей.

"По поручению Андрея Воробьева в Волоколамске проходит встреча с общественностью и инициативной группой местных жителей", — сообщается в официальном Telegram-канале губернатора.