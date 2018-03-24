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Подмосковные власти встретятся с инициативной группой в Волоколамске
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Подмосковные власти встретятся с инициативной группой в Волоколамске 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске по его поручению проходит встреча с инициативной группой жителей.
"По поручению Андрея Воробьева в Волоколамске проходит встреча с общественностью и инициативной группой местных жителей", — сообщается в официальном Telegram-канале губернатора.
На территории подмосковного «Ядрово» введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам. Ксения Собчак, взявшая под контроль этот вопрос в ходе предвыборной кампании, потребовала у Андрея Воробьева закрыть полигон за две недели.
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