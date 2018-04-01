Состояние воздуха у свалки «Ядрово» будут проверять каждые 20 минут

В понедельник, 2 апреля, экологи установят новую станцию мониторинга в Волоколамском районе, которая позволит отслеживать качество воздуха вблизи полигона ТБО трижды в час. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья. Ситуацию с «Ядрово» взял под личный контроль губернатор Андрей Воробьев . Он поставил задачу решить проблему локализации неприятных запахов с полигона до 15 июня. Сегодня в Волоколамске прошла очередная акция против мусорного полигона. Митинг был согласованным, он проходил на площади у администрации района. На акции присутствовали около шести тысяч человек. Накануне за административное нарушение задержали одного из главных организаторов протестов против мусорной свалки Артема Любимова . В его блоге говорится, что его задержали после досмотра автомобиля, остановив по дороге в Москву из Волоколамска. Активист подал заявление о превышении полномочий сотрудников полиции. Любимов считает, что его задержали, чтобы он не смог выступить на очередном митинге. Сейчас активисты отправились на автопробег, говорит житель Волоколамска Сергей Жуков

Сергей Жуков житель Волоколамска «Выступало очень много народа из Питера, Клина, Чехова, Саратова, ученые выступали, экологи. Власти районные — никто из них не вышел. Все передвигаются на Ригу на машинах, и будет движение, я знаю, 30 километров в час, чтобы не нарушать порядок, ехать по Риге с протестом. Идея, я не знаю чья, потому что это просто распространили в соцсетях. Собираются, как я знаю, они на памятнике „Взрыв“, это как ехать на полигон, там у „Ядрово“. Вчера говорили, что 300 машин, сейчас я думаю уже больше, потому что все изъявили желание ехать. Все будут действовать в рамках закона. Никто же не запрещает ехать медленно, правильно? Перекрывать, по моей информации, никто дорогу не собирается. Хотят доехать до Москвы, там развернутся и поедут обратно. Решил весь народ то, чтобы 14-го числа не пускать ни одну машину. Один полигон — это был „Ядрово“, просто есть у них две кучи. Сейчас есть одна большая куча, и они еще ближе на почти 500 на 500 метров к Волоколамску вырыли еще один котлован, застелили его пленкой и планируют туда теперь сваливать. Из районных властей к нам так никто и не вышел, они только где-то там на камерах говорят то, что мы всех эвакуируем. Путевок как таковых нет, детей никуда не отправляют, средства защиты не дают».

По данным сайта администрации Волоколамского района, почти полторы тысячи человек обратились в управление соцзащиты города за путевками в санатории, предложенные в качестве компенсации после жалоб на неприятный запах с полигона «Ядрово».

Зато власти города на митинге присутствовали. Выступил мэр города Петр Лазарев . Он поддержал желание жителей выражать свою гражданскую позицию на легальных акциях. Также Лазарев заявил, что отказался от предложенной ему должности замглавы Волоколамского района из патриотических чувств к городу. Ранее сообщалось, что и. о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев якобы предложил Лазареву повышение на фоне разворачивающейся вокруг «Ядрово» ситуации после отставки предыдущего главы муниципалитета Евгения Гаврилова . Позднее в соцсетях появилась информация, что мэр отказался.

Петр Лазарев мэр Волоколамска «Рад видеть, вас столько много. Но, правда, по такому нехорошему случаю, по поводу закрытия помойки нашей, которая нас и Волоколамск угнетает, и не дает нам развиваться, Я живу в Волоколамске в 12-м поколении и помню, когда вот здесь был пищекомбинат, и вечером по городу распространялся запах свежих пряников. Вы помните? Или хлеба, который когда вытаскивают хлеб из печки, на весь город пахло свежим хлебом. А сейчас у нас пахнет нечистотами, с этим нужно заканчивать, потому что нам здесь жить. Вот эта помойка, она не даст нам развиваться ни в каком направлении: ни в экономическом, ни в моральном, ни в духовном и не даст здоровья людям. Самое главное — страдают, в первую очередь, дети, старики и инвалиды. Очень хорошо, что вы приходите на именно законные — я подтверждаю, законные митинги — и выражаете свою гражданскую позицию. Много слышал угроз: Петр Алексеевич, зачем ты даешь разрешение? Давал и буду давать всегда, на законных основаниях, чтобы люди могли выразить свою позицию именно в законном отношении!»

Местные жители требовали не назначать и.о. руководителя района Андрея Вихарева, который не пришел на митинг, главой района. Главная претензия людей заключается в том, что Вихарев обещал ввести в районе ЧС, но этого так и не произошло. Сейчас в Волоколамске режим повышенной готовности. При нем ограничивается ввоз мусора на полигон, должны проводиться регулярные замеры воздуха и информирование населения. Более трети поверхности полигона бытовых отходов «Ядрово» подготовлено к монтажу системы утилизации свалочного газа, на запах которого жалуются местные жители, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья. Согласно планам Минэкологии области, дегазация должна заработать на «Ядрово» к 15 июня.