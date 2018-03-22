Сотрудника Москальковой не пустили на свалку «Ядрово»

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости . Представитель аппарата уполномоченного по правам человека при президенте РФ не попал в среду на мусорный полигон «Ядрово» из-за введённого режима ЧС, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова

Ранее в пресс-службе уполномоченного по правам человека при президенте РФ Татьяны Москальковой сообщили, что сотрудника рабочей группы, сформированной Москальковой после массового отравления детей в подмосковном Волоколамске, не пустили на мусорный полигон «Ядрово».

"Мы (с аппаратом уполномоченного) в постоянном контакте находимся. Мы вчера с представителем общались, мы его встретили, сопровождали… Да, на полигон его не пустили, по одной простой причине — была объявлена чрезвычайная ситуация. Но надо было просто обратиться в МЧС для того, чтобы получить допуск. Но на самом деле, по большому счету, на полигоне делать было нечего… Вся ситуация разворачивалась около центральной больницы Волоколамска, где возник спонтанный митинг", — сказала Семенова.