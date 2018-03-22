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Сотрудника Москальковой не пустили на свалку «Ядрово»
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Сотрудника Москальковой не пустили на свалку «Ядрово» 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Представитель аппарата уполномоченного по правам человека при президенте РФ не попал в среду на мусорный полигон «Ядрово» из-за введённого режима ЧС, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова.
Ранее в пресс-службе уполномоченного по правам человека при президенте РФ Татьяны Москальковой сообщили, что сотрудника рабочей группы, сформированной Москальковой после массового отравления детей в подмосковном Волоколамске, не пустили на мусорный полигон «Ядрово».
"Мы (с аппаратом уполномоченного) в постоянном контакте находимся. Мы вчера с представителем общались, мы его встретили, сопровождали… Да, на полигон его не пустили, по одной простой причине — была объявлена чрезвычайная ситуация. Но надо было просто обратиться в МЧС для того, чтобы получить допуск. Но на самом деле, по большому счету, на полигоне делать было нечего… Вся ситуация разворачивалась около центральной больницы Волоколамска, где возник спонтанный митинг", — сказала Семенова.
Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона «Ядрово». На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. За медицинской помощью в Волоколамске обратились 60 детей, шестеро госпитализированы, ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона. Однако Роспотребнадзор не нашёл превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска.
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