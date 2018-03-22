Сотрудника рабочей группы Москальковой не пустили на свалку «Ядрово»

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости . Сотрудника рабочей группы, сформированной уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой после массового отравления детей в подмосковном Волоколамске, не пустили на мусорный полигон «Ядрово».

"Вчера там был наш сотрудник, но его не пустили на полигон. Ситуация достаточно напряженная", — сказали РИА Новости в пресс-службе Москальковой.

прокуратуру и Ранее в среду омбудсмен обратилась в Минздрав ГУВД области в связи с этой ситуацией и взяла ее на личный контроль.