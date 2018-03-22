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Сотрудника рабочей группы Москальковой не пустили на свалку «Ядрово»
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Сотрудника рабочей группы Москальковой не пустили на свалку «Ядрово» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Сотрудника рабочей группы, сформированной уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой после массового отравления детей в подмосковном Волоколамске, не пустили на мусорный полигон «Ядрово».
"Вчера там был наш сотрудник, но его не пустили на полигон. Ситуация достаточно напряженная", — сказали РИА Новости в пресс-службе Москальковой.
Ранее в среду омбудсмен обратилась в Минздрав, прокуратуру и ГУВД области в связи с этой ситуацией и взяла ее на личный контроль.
Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона «Ядрово». На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. В среду в Волоколамске за медицинской помощью обратились 50 детей, пятеро госпитализированы, ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона. Однако Роспотребнадзор не нашёл превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска.
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