Тело полигона «Ядрово» в Волоколамском районе сформировали на 20%

Тело полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья в настоящий момент сформировано на 20%, сообщил журналистам во вторник спецпредставитель губернатора Московской области по вопросам экологии в Волоколамском районе, зампред правительства региона Александр Чупраков

Во вторник Чупраков на полигоне «Ядрово» провел заседание штаба.

«На сегодняшний день выполнено порядка 20% поверхности тела полигона, он всего 4,9 гектара, это верхняя часть полигона, которую нужно сформировать, а сделано порядка гектара», — сказал Чупраков.

Он уточнил, что на заседании штаба также обсудили ряд вопросов с активистами. В частности, заезд машин, путевки в дома отдыха.

«Главное, что вся информация, касаемая здравоохранения, определенных вопросов по полигону, то есть вся информация, которая касается деятельности полигона, будет размещаться на сайте администрации, в группе в Telegram и через СМИ», — уточнил Чупраков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт в рамках начала активной стадии рекультивации.

На полигоне «Ядрово» уже запустили аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений в воздухе. С 22 марта, по поручению губернатора, объемы завозимых на полигон отходов уменьшили в два раза. На объекте работает система видеоконтроля въезжающего транспорта.