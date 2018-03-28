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В школах Волоколамска проверят качество воды из-за полигона «Ядрово»
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В школах Волоколамска проверят качество воды из-за полигона «Ядрово» 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Во всех школах Волоколамского района Московской области проверят качество воды. Об этом сообщил региональный телеканал «Подмосковье 360», ссылаясь на слова главного терапевта Подмосковья Наталью Санину.
Все учителя в волоколамских школах обязаны начинать урок с вопроса о самочувствии детей, в ближайшее время будут осмотрены все школьники города. Во всех школах также собрали пробы воды,
сообщила Наталья Санина, прибывшая сегодня в Волоколамск.
Напомним, жители Волоколамска и близлежащих деревень с конца февраля жалуются на резкий неприятный запах, исходящий от мусорного полигона «Ядрово». Некоторое время назад дети района стали массово жаловаться на головные боли и недомогания, вызванные зловонием.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал вывезти детей из Волоколамска в санатории на время дегазации «Ядрово».
Фото: Shutterstock.com  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
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