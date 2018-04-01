В Волоколамске проходит митинг с требованием закрыть «Ядрово»

В центре подмосковного Волоколамска начался митинг против полигона твердых коммунальных отходов «Ядрово». Жители заполнили площадь у здания местной администрации, передает «Интерфакс»

Основное требование митингующих — закрытие полигона «Ядрово». Жители держат в руках воздушные шарики с надписями «Нет свалке „Ядрово“. Мы за чистый воздух». Мероприятие охраняют представители полиции.

21 марта на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. По состоянию на 26 марта, за медицинской помощью с момента выброса обратились 222 ребенка и 93 взрослых.