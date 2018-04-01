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В Волоколамске проходит митинг с требованием закрыть «Ядрово»
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В Волоколамске проходит митинг с требованием закрыть «Ядрово» 

BFM.RU 12 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В центре подмосковного Волоколамска начался митинг против полигона твердых коммунальных отходов «Ядрово». Жители заполнили площадь у здания местной администрации, передает «Интерфакс».
Основное требование митингующих — закрытие полигона «Ядрово». Жители держат в руках воздушные шарики с надписями «Нет свалке „Ядрово“. Мы за чистый воздух». Мероприятие охраняют представители полиции.
21 марта на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. По состоянию на 26 марта, за медицинской помощью с момента выброса обратились 222 ребенка и 93 взрослых.
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