Ещё
Власти пообещали свозить на новый участок «Ядрово» только «местный» мусор
Далее:
Читайте также:
Ещё

Власти пообещали свозить на новый участок «Ядрово» только «местный» мусор 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. На новый участок полигона «Ядрово» в Волоколамском районе будет привозиться только мусор из ближайших районов Подмосковья, сообщила пресс-служба губернатора Андрея Воробьева в Телеграм-канале.
По данным муниципалитета, выброс свалочного газа на мусорном полигоне в Волоколамске произошел 21 марта, к врачам обратились несколько десятков детей. В Волоколамском районе был введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией на полигоне. Часть людей уже получила средства индивидуальной защиты.
"На вторую карту будет приезжать только мусор с прилегающих районов Московской области, только местный мусор, как мы договаривались с инициативной группой. Никакой другой мусор на новую карту поступать не будет. Мы поставим обязательным условием здесь — сделать мусоропереработку. Органика будет отделяться, владельцы полигонов должны будут заключить соответствующие контракты. Они приступили к оплате контракта по очистным сооружениям, которых здесь не было с самого начала существования полигона. Задача — сделать очистную станцию, чтобы убрать весь фильтрат", — сказал Воробьев, которого цитирует пресс-служба.
Он отметил, что работа на полигоне сейчас ведется в круглосуточном режиме.
Ранее зампред областного правительства Александр Чупраков сообщал, что почти закончены работы по подготовке нового участка полигона «Ядрово», куда будет свозиться мусор после закрытия старого участка и начала на нем работ по дегазации. Мусор на него будет свозиться после 14 апреля, когда закончится формирование тела полигона на старом участке.
РИА Новости: последние новости
Царские дни в Екатеринбурге получили статус губернаторской программы Всероссийский музыкальный конкурс начал отборочный тур Уровень сероводорода на свалке "Ядрово" превышен почти в два раза
 Ещё 242 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло23
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?26
Видео
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение