Власти рассказали о предстоящей дегазации полигона «Ядрово»

Дегазация полигона «Ядрово» в Подмосковье будет длиться около трех недель; ее начало запланировано на 14 апреля, сообщил и.о. главы Волоколамского района Московской области Андрей Вихарев

По словам Вихарева, случаи выброса газа возможны, пока не будет проведена дегазация свалки, передает телеканал «360».

«В ночь со среды на четверг, 29 марта, в Волоколамске зафиксировали два случая превышения предельно допустимой концентрации сероводорода», — заметил Андрей Вихарев.

Он отметил, что превышения были зафиксированы на улице Возмище и в районе фабрики Текстильщики.

Администрация района всю ночь мониторила ситуацию и общалась с жителями Волоколамска и прилегающих территорий.

На сегодня в профилактории Московской области уже уехали 14 местных жителей, среди которых — восемь детей. И.о. главы района напомнил, что такая возможность есть для всех жителей.

«Я хотел бы попросить всех этим воспользоваться. Путевки мы найдем. Они уже готовы, надо только сделать заявку», — сказал Андрей Вихарев.

Ситуацию с «Ядрово» взял под личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев . По его словам, свалка, которая отравляет жизнь горожанам, стала своеобразным катализатором для развития мусороперерабатывающей отрасли.

Технологии, внедренные на полигоне, уже обратили на себя внимание властей других регионов страны. Опыт Подмосковья используют по всей России.

«До 13 апреля будет подготовлено тело полигона, необходимой формы, конфигурации, с учетом высотных отметок. С 14 апреля уже придет оборудование, и начнутся работы по дегазации. Факел, мы ожидаем, должен прийти 15 мая», — сообщил Чупраков.

Также он отметил, что факел будет оснащен газоанализаторами, которые в режиме реального времени будут показывать состав выбросов в воздух после сжигания свалочного газа.

«При температуре до 1,2 тыс. градусов будет сжигаться свалочный газ, и на выходе не будет никаких отравляющих веществ. Уже есть опыт подобного факела на полигоне «Тимохово», подобный факел уже установлен, работает на полигоне «Кучино». По полигону «Кучино» уже получено заключение федеральных государственных учреждений, которые говорят, что выбросы из этого факела не представляют никакого вреда», — пояснил он.

Чупраков напомнил, что запуск системы дегазации, запланированный к 15 июня 2018 года, позволит окончательно решить проблему неприятного запаха, который распространяется с «Ядрово».

Ранее сообщалось, что местные власти зафиксировали очередной выброс свалочного газа на полигоне «Ядрово». Отмечалось также, что В ближайшее время будет объявлен конкурс на проект благоустройства полигона «Ядрово», где в настоящее время строят систему сбора биогаза, а затем будет установлен факел для его сжигания.