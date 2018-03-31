Волоколамск вновь собирается на митинг

Жители Волоколамска в это воскресенье намерены выйти на площадь и потребовать закрытия свалки «Ядрово», а также отставки исполняющего обязанности главы района и подмосковного губернатора Воробьева. Администрация Волоколамского района пытается успокоить население. На официальном сайте сказано, что система дегазации на полигоне будет полностью смонтирована к 15 июня. До этого момента людей будут заранее уведомлять о возможных выбросах газа и информировать о том, что необходимо предпринять для снижения негативного воздействия. «Нас обманывают», — говорят жители Волоколамска. Им сказали, что объявят режим ЧС, но делать этого не стали. Также сказали, что новый мусор везут для того, чтобы заполнить так называемый купол, то есть сделать то, без чего нельзя приступить к дегазации полигона, но везут такими темпами, что купол заполнится явно раньше запланированного срока. Средства индивидуальной защиты, то есть маски за 170 рублей начали раздавать, говоря при этом, что все в порядке, угрозы здоровью жителей нет. Да и раздали так, для галочки, хватило, мягко говоря, не всем.

И это далеко не все жалобы протестующих волоколамцев. Люди требуют введения режима чрезвычайной ситуации. Прежде всего, для того, чтобы эвакуировать из опасной, по их мнению, зоны детей.

Артем Любимов организатор митинга против свалки «По данным Минздрава, за последнее время, вот когда пошли все эти выбросы, в больнице за медицинской помощью обратилось 400 детей. Это только те, что обратились. У нас население города — 20 000 человек, а когда особо сильные выбросы, оно накрывает не только город, но и соседние поселения, иногда и районы».

По словам экспертов, детей можно увезти в любой момент. Было бы желание и деньги. Учебный процесс от этого не пострадает, говорит преподаватель русского языка школы «Интеллектуал», сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий . Он вспоминает, как к этой мере во время смога в 2010 году прибегали власти столицы

Всеволод Луховицкий преподаватель русского языка школы «Интеллектуал», сопредседатель профсоюза «Учитель» «Детей из Москвы в августе увозили на юг, и я помню, что это продолжалось и в сентябре месяце: тоже были такие поездки. Дети учились в таких приморских лагерях. Приезжали туда, потом возвращались в Москву. В этом нет ничего необычного. Естественно, что детей надо эвакуировать, им надо где-то обеспечить нормальное проживание и обучение».

По словам жителя Волоколамска Артема Любимова, власти говорят: «Детей увезем летом». То есть тогда, когда по обещанию тех же властей, проблему запаха со свалки в городе решат. Дегазацию должны проводить голландцы. Но они не очень представляют масштаб проблемы, считает гендиректор компании «Экоминус», глава Центра экологических инициатив Владимир Кузнецов

Владимир Кузнецов гендиректор компании «Экоминус», глава Центра экологических инициатив «Они у нас впервые появились в 1995-1996 годах. Делали они это на маленьком полигоне в Подмосковье, то же самое, добывали там газ. Делали они проколы, но все-таки там была свалка местная, которая была более-менее компактная, понятная. Все прошло удачно. Такую же технологию пытаются сейчас реализовать здесь, в „Ядрово“. Но проблема в том, что они не представляют себе, что находится в теле полигона. Это одному Богу известно. Шарахнет, не шарахнет и какие могут быть выбросы? Но когда это находится с жилым серьезным массивом, то это просто опасно».