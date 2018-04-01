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Жители Волоколамска проводят митинг в поддержку закрытия полигона «Ядрово»
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Жители Волоколамска проводят митинг в поддержку закрытия полигона «Ядрово» 

RT на русском 25 минут назад
Фото: RT на русском
Жители Волоколамска вышли на митинг с требованием закрыть мусорный полигон «Ядрово» в Московской области. Во время митинга жители города выступают на сцене с речами, требуя закрыть полигон.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что уровень сероводорода на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе превышен в 1,5—2,5 раза.
30 марта Министерство экологии и природопользования Подмосковья также выявило нарушения во время проверки «Ядрово».
Также стало известно, что проживающим недалеко от полигона выдали тысячу респираторов.
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