ДК профсоюзов в Нальчике ликвидировали как организацию и собираются снести?

Где же будут заниматься дети?

«Вопрос о сносе здания никогда не ставился, — заверяет пресс-секретарь Федерации профсоюзов КБР Ирина Юдина . — Сейчас идёт реконструкция пристройки, которая в аварийном состоянии. Основная часть ДК продолжает работать в прежнем режиме.

Все нежилые помещения переданы в аренду, в том числе киноконцертный зал, мраморный зал, ресторан. В трёх репетиционных залах работают танцевальные кружки, спортивные секции айкидо, тай-бо, тхэквондо, творческие студии.

Многие помещения сдаются на льготной основе. Их арендуют известные музыканты Аслан Лиев, Тимур Лосанов, Ирина Лиева, ансамбль «Нальцук» и другие. Безвозмездно размещаются в здании Школа эстетического воспитания и студия финалистки шоу «Голос» Денизы Хекилаевой. Всего в здании занимаются более 400 детей дошкольного и школьного возраста, и выселять их никто не собирается».