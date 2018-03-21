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ДК профсоюзов в Нальчике ликвидировали как организацию и собираются снести?
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ДК профсоюзов в Нальчике ликвидировали как организацию и собираются снести? 

АиФ Ставрополье 3 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Где же будут заниматься дети?
«Вопрос о сносе здания никогда не ставился, — заверяет пресс-секретарь Федерации профсоюзов КБР Ирина Юдина. — Сейчас идёт реконструкция пристройки, которая в аварийном состоянии. Основная часть ДК продолжает работать в прежнем режиме.
Все нежилые помещения переданы в аренду, в том числе киноконцертный зал, мраморный зал, ресторан. В трёх репетиционных залах работают танцевальные кружки, спортивные секции айкидо, тай-бо, тхэквондо, творческие студии.
Многие помещения сдаются на льготной основе. Их арендуют известные музыканты Аслан Лиев, Тимур Лосанов, Ирина Лиева, ансамбль «Нальцук» и другие. Безвозмездно размещаются в здании Школа эстетического воспитания и студия финалистки шоу «Голос» Денизы Хекилаевой. Всего в здании занимаются более 400 детей дошкольного и школьного возраста, и выселять их никто не собирается».
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