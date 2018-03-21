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В Минске издали книгу одного стихотворения народного песняра Беларуси
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В Минске издали книгу одного стихотворения народного песняра Беларуси 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
100 переводов и один оригинальный текст представлены в богато иллюстрированном издании. «А кто там идет по болотам и лесам/ Огромной такою толпой?/ — Белорусы. / А что они несут на худых плечах, / Что подняли они на худых руках?/ — Свою кривду…» Написание этого стихотворения датируется 1905 — 1907 гг. В пяти строфах Янка Купала нарисовал образ белорусского народа дореволюционного времени. Максим Горький в одном из своих писем назвал это произведение чем-то вроде белорусского гимна. Написанное в ритме шагов миллионов ног, стихотворение Купалы привлекло Горького и как переводчика. В письме А. Черемнову 21 ноября 1910 года Буревестник революции писал о том, что здорово было бы перевести на великорусский язык небольшую поэму Купалы «Адвечная песня». А вскоре русский писатель перевел стихотворение «А кто там идет?». Спустя многие годы Янка Купала вот как отозвался о том проявлении внимания: "…Кто меня замечал до революции, кто обо мне заботился? В этот радостный день XX века я должен заявить, что храню на протяжении многих лет чистейшую и безграничную любовь в своем сердце к великому русскому писателю А. М. Горькому, который был единственным человеком, что заметил мою песню. До слез расчувствовал тогда меня теплый отзыв Алексея Максимовича и его перевод стихотворения «А кто там идет?».
"А чего ж теперь захотелось им, / Угнетенным века, им, слепым и глухим?/ — Людьми зваться". Существует как минимум четыре перевода стихотворения на русский язык. В антологии одного произведения на языках народов мира помещены кроме русского переводы на десятки языков народов России: аварский, башкирский, ингушский, кабардинский, калмыцкий, коми, лезгинский, манси, марийский, ненецкий, татарский, удмуртский, черкесский, чеченский, чувашский, эвенкийский, якутский и многие другие.
Существует много интересных историй, связанных с обстоятельствами перевода стихотворения на языки народов России. Случалось, что национальные поэты в стихотворении о драматических испытаниях писали о своем народе вместо белорусов. Всем хотелось и хочется «людьми зваться».
Среди именитых переводчиков легендарного стихотворения Янки Купалы — Расул Гамзатов, Кайсын Кулиев, Михаил Хонинов, Юван Шесталов, Гай Сабитов… Как и в советские годы, сегодня эти поэты любимы и читаемы. А значит — вместе со всем их творческим наследием на родных языках во многих уголках России читают и белоруса Янку Купалу.
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