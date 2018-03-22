Сколько денег крымчане выигрывают в лотереях и букмекерских конторах

Наигрались

Житель Симферополя Василий лотерейные билеты покупает каждую неделю, причем не на одну-две, а сразу на несколько тысяч рублей.

— У меня своя методика расчета комбинаций, и пока она меня не подводит, — говорит он. — Чаще всего выигрыши небольшие — до 1-2 тысяч рублей, но бывают и крупные, так что по итогам месяца в накладе я не остаюсь.

Таких азартных игроков в Крыму хватает. По информации Управления Федеральной налоговой службы России по РК в 2016 году (сведения за прошлый год будут известны только в середине 2018-го), общая сумма доходов крымчан, выигравших в букмекерских конторах и тотализаторе, превысила 200 миллионов рублей. Счастливчиков оказалось около 9 тысяч человек, а средний размер выигрыша достигает 24 тысячи рублей на каждого. Самая крупная сумма выигрыша — более 200 тысяч.

Игра по паспорту

— Мы продаем в год около 380 тысяч билетов, выигрышных из них около 90 тысяч, — говорит директор ФГУП «Почта Крыма» Елена Принь. — Максимальная сумма выплаты выигрышей в отделениях почтовой связи по тиражным лотерейным билета — 10000 рублей, по бестиражным — 1000. Средняя сумма выплат на нашем предприятии по итогам 2017 года составила 63 рубля. В случае, если выигрыш составляет больше 10 тысяч, участник обращается за выплатой непосредственно к организатору гослотереи.

С этого года, чтобы продать самый дешевый лотерейный билет стоимостью 20 рублей или выплатить выигрыш, оператор должен идентифицировать покупателя. Это требование измененного ФЗ-115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Он предусматривает, что получение денег в виде платы за участие в лотерее, в том числе в электронной форме, и выплата выигрыша относятся к операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю.

Покупатели должны предъявить паспорт, а оператор лотереи, или распространитель — зафиксировать паспортные данные, причем и при покупке билета, и при выплате выигрыша.

— Идентификация клиента занимает теперь около 7-10 минут, это без учета времени, потраченного на разъяснение, зачем все это нужно, — продолжает она. — Раньше на продажу билета уходило меньше минуты. Таким образом, учитывая количество проданных билетов и выплаченных выигрышей в 2017 году, нужно было провести идентификацию более 460 тысяч раз. При ее введении продажи упали, мы как госпредприятие теряем часть доходов, которые позволяют сохранять почтовые отделения в самых отдаленных населенных пунктах полуострова.

Помимо двух крупных предприятий — «Почта Крыма» и «Крым-лото» — в республике реализуют билеты еще индивидуальные предприниматели, имеющие договоры с организаторами гослотерей. К ним такие требования не предъявляются, что ставит распространителей в неравные условия, ведь покупатели наверняка перестанут приобретать билеты в почтовых отделениях, где у них требуют паспорт.

Заплати и спи спокойно

К слову, зачастую крымчане не знают, что выигрыш в лотерее — это доход, с которого они обязаны платить налоги.

— Как правило, НДФЛ удерживают организаторы акций и лотерей, являющиеся налоговыми агентами, — рассказала и. о. начальника отдела налогообложения доходов физлиц и администрирования страховых взносов УФНС России по РК Светлана Абилева. — Но если выигрыш не в денежной, а в имущественной форме (например, автомобиль или бытовая техника), организатор акции подает в налоговые органы сведения и уведомляет получателя о необходимости уплатить налог.

НДФЛ с дохода в виде выигрыша или приза в рекламных акциях исчисляют по повышенной ставке в размере 35 процентов, а с лотерейных выигрышей или азартных игр — 13.

— Налоговыми агентами выступают организаторы тотализаторов, то есть они самостоятельно удерживают НДФЛ с выигрыша, — продолжает Абилева. — В случае же с азартными играми получателю выигрыша нужно задекларировать доход и уплатить НДФЛ самостоятельно. Выигрыш или приз от участия в азартной игре облагается за минусом ставки, сделанной участником. То есть, помимо необлагаемых налогом 4 тысяч рублей, из суммы выигрыша вычтут еще размер ставки, а из оставшейся суммы высчитают 13 процентов НДФЛ. Если выигрыш в лотерею составил больше 15 тысяч рублей, налог заплатит за вас организатор розыгрыша. А если от четырех до 15 тысяч, это придется сделать вам.

Сложнее всего добиться уплаты налогов с выигрышей в лотерее и азартные игры, потому что их счастливые получатели не спешат декларировать доходы. Как и те, кто единоразово выигрывает суммы меньше необлагаемых налогом 4 тысяч рублей, но в сумме по итогам года накапливает солидные выигрыши, не попадающие в отчетность из-за раздробленности.

— Если человек не задекларирует доход самостоятельно, напоминаем ему об этом, так как владеем информацией, предоставленной организаторами лотереи, рекламных акции, — продолжает Светлана Абилева. — Кроме того, внутренние информационные ресурсы позволяют видеть, что зарегистрированный в Крыму человек получил доход в каком-то другом регионе. Привлекаем его к декларированию таких доходов. Кроме того, мы мониторим открытую информацию в интернете: какие акции проводятся, кто в них становится победителем. Если выявляем факты неуплаты НДФЛ, начисляем не только налог, но и штраф в размере 20 процентов недополученной суммы, но не менее 1 тысячи рублей.

От 18 и старше

В конце февраля Госдума РФ внесла законодательные изменения в процедуру приобретения лотерейных билетов и выплаты выигрышей по ним, которые вступят в силу в марте. Теперь принимать участие в лотерее, в том числе электронной, смогут только граждане, достигшие 18-летнего возраста — несовершеннолетним запрещается выплата, передача или предоставление выигрышей.

Если выигрыш превышает 15 тысяч рублей, идентификация будет обязательной, если меньше — только в случае сомнения в возрасте участника.

Тем временем

В 2016 году в Крыму в лотереях и рекламных акциях победителями стали 837 физических лиц, получив в сумме доход более 6 миллионов рублей. Самая крупная сумма выигрыша — 350 тысяч рублей, а в среднем на одного человека — 7,6 тысячи рублей.

Даже если вам в окошко киоска улыбнулась удача, не забывайте об обязанности заплатить налог с выигрыша.