В Крыму заявили, что омбудсмена с Украины «тут никто не ждет»

По словам главы общественной палаты Крыма Григория Иоффе, находившаяся в украинский период на руководящих постах Денисова имела отношение к теневым и преступным схемам.

— Очевидно, собираясь в Крым, она рассчитывает, что у крымчан короткая память. Ничего хорошего из ее затеи не выйдет. Много «приятного» о себе в Крыму она услышит, если появится, — сказал Иоффе.