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В Крыму заявили, что омбудсмена с Украины «тут никто не ждет»
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В Крыму заявили, что омбудсмена с Украины «тут никто не ждет» 

Российская Газета 24 минуты назад
Фото: Российская Газета
Заявившую о своих планах посетить Крым и Донбасс уполномоченную Верховной рады Украины по правам человека Людмилу Денисову в Крыму никто не ждет.
По словам главы общественной палаты Крыма Григория Иоффе, находившаяся в украинский период на руководящих постах Денисова имела отношение к теневым и преступным схемам.
— Очевидно, собираясь в Крым, она рассчитывает, что у крымчан короткая память. Ничего хорошего из ее затеи не выйдет. Много «приятного» о себе в Крыму она услышит, если появится, — сказал Иоффе.
— Я бы не советовал Денисовой возвращаться туда, где ее никто не ждет или ее ждет здесь очень сильное разочарование. Людмила Денисова и права человека находятся примерно на таком же расстоянии, как Крым и космические тела, — передает слова Иоффе РИА Новости.
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