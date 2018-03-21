БЕКО запустил в России социальную инициативу «Питайся как Профи»

Турецкий производитель бытовой техники БЕКО, спонсор футбольного клуба «Барселона», объявил о запуске в России социальной инициативы «Питайся как Профи», направленной на борьбу с проблемой детского ожирения. Официальный старт кампании — 23 марта 2018 года.

21 марта в Москве состоялся пресс-завтрак, на котором был анонсирован запуск программа. Мероприятие посетили представители ведущих информационных, спортивных и отраслевых изданий страны.

Глобальная инициатива «Питайся как Профи», послом которой является центральный защитник ФК «Барселона» Жерар Пике , была разработана производителем бытовой техники БЕКО с целью привлечь внимание общественности к проблеме детского ожирения и способствовать продвижению здорового образа жизни во всем мире. Кампанию поддержали игроки и руководство ФК «Барселона», с которым у БЕКО подписано спонсорское соглашение до 2021 года. Планируется, что инициатива будет запущена в 30 странах мира.

В ходе мероприятия со вступительной речью к прессе обратился генеральный директор ООО «БЕКО» Орхан Сайман. Он познакомил присутствующих с позиционированием бренда и рассказал об инициативе, заострив внимание на официальной статистике.

"К 2025 году в мире более 70 миллионов детей столкнутся с проблемой ожирения, — сказал Сайман. — В прошлом году исследовательский центр эндокринологии Министерства здравоохранения России начал широкомасштабное исследование школьников по всей стране. Результаты показывают, что процент ожирения среди учащихся увеличился с 2% до 8%. В то же время избыточный вес был зарегистрирован у 11-18% детей разных возрастных групп. При этом российские школьники подвержены ожирению в более позднем возрасте, а дети, использующие карманные деньги для покупки нездоровой пищи, находятся в основной группе риска".

В то же время Сайман подчеркнул, что БЕКО — глобальный премиальный партнер футбольного клуба «Барселона» — полностью поддерживает идею влияния спорта на будущие поколения. Вместе они намерены изменить к лучшему жизни миллионов людей: социальная инициатива «Питайся как Профи» повысит информированность населения о проблеме детского ожирения и поможет семьям сформировать правильное и позитивное отношение к здоровой пище.

Отметим, что в рамках кампании планируются запуск мотивирующих рекламных роликов по телевидению, проведение специальных акций в торговых центрах, создание российского сайта инициативы и постоянное присутствие в информационном пространстве, а также организация мероприятий по обучению школьников основам здорового питания. Подробнее о планах по внедрению инициативы «Питайся как Профи» будет рассказано в ближайшее время.