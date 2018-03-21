«Молочная кухня» проведет флешмоб в Нижнем Новгороде

Муниципальное учреждение «Молочная кухня» Нижнего Новгорода запускает флешмоб «Я выбираю здоровое питание», сообщают организаторы.

Любой житель может приобрести продукты, реализуемые на «Молочной кухне», и сфотографироваться с ними. Снимок необходимо выложить на свою страницу соцсети ВКонтакте или Инстаграм с хештегами #я_выбираю_молочку и #ннмама_рекомендует.

Прием фотографий участников — с 19 марта по 8 апреля 2018 года. Итоги конкурса будут подведены 11 апреля.

Среди призов — «Оживающие фигуры» Play Doh Touch, игровой набор Playskool «Веселый слоник» и набор книг самой известной мамы-доктора в Инстаграм Анны Левадной.