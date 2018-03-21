В Брянской области пройдет литературный конкурс «Мыслящий тростник» 

Организаторами конкурса традиционно стали музей-заповедник Федора Тютчева " Овстуг" и «Союз российских писателей». Литераторы из России и зарубежных стран, пишущие на русском языке, могут подать заявку на участие в конкурсе с сегодняшнего дня, 21 марта. Цель конкрса — помочь сохранить философские традиции тютчевской поэзии в современном литературном творчестве. Победителей определят в двух номинациях: «лучшее философское стихотворение» и «лучшее философское эссе». Церимония награждения пройдет с 17 по 19 августа в усадьбе Федора Тютчева. Там лауреатов познакомят с экспозицией музея.