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В Брянской области пройдет литературный конкурс «Мыслящий тростник»
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В Брянской области пройдет литературный конкурс «Мыслящий тростник» 

Ревизор.ru 3 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Организаторами конкурса традиционно стали музей-заповедник Федора Тютчева " Овстуг" и «Союз российских писателей». Литераторы из России и зарубежных стран, пишущие на русском языке, могут подать заявку на участие в конкурсе с сегодняшнего дня, 21 марта. Цель конкрса — помочь сохранить философские традиции тютчевской поэзии в современном литературном творчестве. Победителей определят в двух номинациях: «лучшее философское стихотворение» и «лучшее философское эссе». Церимония награждения пройдет с 17 по 19 августа в усадьбе Федора Тютчева. Там лауреатов познакомят с экспозицией музея.
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