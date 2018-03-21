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Реставратор из Щербинки приступил к работе в Аргентине
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Реставратор из Щербинки приступил к работе в Аргентине 

Администрация городского округа Щербинка 3 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальный сайд Фонда имени Степана Эрьзи
Специалист из Международного фонда искусств имени Степана Эрьзи Александр Толокин приступил к работе по реставрации одной из работ именитого российского скульптора в Аргентине. Об этом 19 марта сообщили на официальном сайте фонда.
Объектом для работы российского специалиста стала фигура святой, которая считается небесной покровительницей детей, больных туберкулезом. Степан Эрьзя создал ее в 1936 году. Последние годы она служила утешением для пациентов больницы в Аргентине. Однако, дереву потребовалось реставрация.
В награду за работу российскому фонду было позволено сделать слепок фигуры, чтобы в дальнейшем выполнить его точную копию.
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