Реставратор из Щербинки приступил к работе в Аргентине

Фото: официальный сайд Фонда имени Степана Эрьзи

Специалист из Международного фонда искусств имени Степана Эрьзи Александр Толокин приступил к работе по реставрации одной из работ именитого российского скульптора в Аргентине. Об этом 19 марта сообщили на официальном сайте фонда.

Объектом для работы российского специалиста стала фигура святой, которая считается небесной покровительницей детей, больных туберкулезом. Степан Эрьзя создал ее в 1936 году. Последние годы она служила утешением для пациентов больницы в Аргентине. Однако, дереву потребовалось реставрация.

В награду за работу российскому фонду было позволено сделать слепок фигуры, чтобы в дальнейшем выполнить его точную копию.