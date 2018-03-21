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В Вешняках пройдет весенний концерт ансамбля «Поющие сердца»
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В Вешняках пройдет весенний концерт ансамбля «Поющие сердца» 

Управа района Вешняки 3 часа назад
Завтра, 22 марта в 12.00 в ГБУ ТЦСО «Вешняки» по адресу: ул. Реутовская, д. 6А пройдет весенний концерт, который будет посвящён и сезонным композициям, и песням о любви.
Для жителей района Вешняки выступит вокальный ансамбль «Поющие сердца». Коллектив подготовил несколько новых весенних композиций. Как сообщили в ГБУ ТЦСО «Вешняки», концертные программы посещает старшее поколение района. Важно отметить, что ансамбль вошел в проект «Активное долголетие». Кроме того, для старшего поколения, кому пятьдесят пять лет и более, могут стать участникам масштабного социального проекта «Активное долголетие». Для этого им необходимо обратиться в ГБУ ТЦСО «Вешняки» и сообщить о своем желании работникам центра.
Отметим, что репетиции вокального ансамбля «Поющие сердца» проходят на базе территориального центра социального обслуживания «Вешняки».
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