В Вешняках пройдет весенний концерт ансамбля «Поющие сердца»

Завтра, 22 марта в 12.00 в ГБУ ТЦСО «Вешняки» по адресу: ул. Реутовская, д. 6А пройдет весенний концерт, который будет посвящён и сезонным композициям, и песням о любви.

Для жителей района Вешняки выступит вокальный ансамбль «Поющие сердца». Коллектив подготовил несколько новых весенних композиций. Как сообщили в ГБУ ТЦСО «Вешняки», концертные программы посещает старшее поколение района. Важно отметить, что ансамбль вошел в проект «Активное долголетие». Кроме того, для старшего поколения, кому пятьдесят пять лет и более, могут стать участникам масштабного социального проекта «Активное долголетие». Для этого им необходимо обратиться в ГБУ ТЦСО «Вешняки» и сообщить о своем желании работникам центра.

Отметим, что репетиции вокального ансамбля «Поющие сердца» проходят на базе территориального центра социального обслуживания «Вешняки».