Выпускник Института современного искусства выступит в библиотеке №151

Выпускник Института современного искусства выступит в библиотеке №151 на мероприятии, приуроченном к Всемирному дню поэзии. Праздник состоится в отделении в микрорайоне Северное Чертаново в пятницу, 23 марта.

— «Поэзия как волшебство» — так называется предстоящее мероприятие. Мы приурочили его к Всемирному дню поэзии, несмотря на то, что он отмечался 21 марта. Мы ожидаем приглашенного гостя — актера, выпускника Института современного искусства Антона Нистратова . Он прочитает два стихотворения: «Я вас любил» Пушкина и «Зодчие» Кедрина. Вообще, все наше мероприятие будет посвящено именно русской поэзии. Мы расскажем детям о Есенине, Цветаевой, Блоке и об упомянутых выше авторах, — сообщила газете «На Варшавке. Чертаново Северное» сотрудник библиотеки №151 Елена Ларина

Елена Геннадьевна отметила, что гостями станут ученики школы «Перспектива». Все мероприятие будет разделено на три части.

— Сначала мы планируем рассказать ребятам об авторах, затем они послушают выступление Антона Нистратова, а также будут включены романсы на произведения писателей. Потом мы предложим детям самим примерить на себя роль поэтов: они должны будут составлять рифмы к словам и фразам. А в конце желающие смогут прочитать свои любимые стихотворения, — поделилась библиотекарь.

Мероприятие пройдет по адресу: микрорайон Северное Чертаново, дом 2, корпус 207. Начало в 13:00.

Фото: Библиотека №151