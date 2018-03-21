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Фольклорный ансамбль «Игранчики» стал лауреатом 1 степени городского конкурса «Волшебная лира»
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Фольклорный ансамбль «Игранчики» стал лауреатом 1 степени городского конкурса «Волшебная лира» 

Твоя Газета 3 часа назад
Фото: Твоя Газета
Коллектив фольклорного ансамбля «Игранчики» школы № 199 принял участие в московском городском конкурсе юных музыкантов «Волшебная лира», где стал лауреатом 1 степени в номинации «Вокальное народное исполнительство».
В коллективе фольклорного ансамбля «Игранчики» выступают: Анастасия Агошкова, Екатерина Лущакова, Дарья Номероцкая, Анна Породникова, Ольга Ракитянская, Екатерина Яковлева, Алевтина Пантюх, Ирина Пантюх, Ольга Кузнецова, Эльвира Никитина, Мария Севастьянова, Федор Ведякин, Владимир Агошков, Елена Зуйкова. Руководитель коллектива — Татьяна Александровна Гвайту.
Победа в открытом фестивале детско-юношеского творчества «Музыкальная Московия» московского городского конкурса юных музыкантов «Волшебная лира» открывает перед творческим коллективом новые горизонты в творчестве.
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