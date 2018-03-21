Губернатора Подмосковья в Волоколамске под крики «Позор!» закидали снежками

В медучреждение приехал и Андрей Воробьёв . У входа в больницу жители организовали стихийный митинг и ждали выступления губернатора. Однако тот после посещения пострадавших, не сказав ни слова, уехал. С места акции протеста чиновника вывела охрана, усиленная сотрудниками полиции.

Минувшей ночью на мусорном полигоне «Ядрово» под Волоколамском стали выделяться ядовитые газы. Очаг был ликвидирован только к утру. Сегодня днём на ухудшение состояния здоровья медикам пожаловались 57 человек, большая часть из которых дети.

Уже несколько недель жители Волоколамска устраивают акции протеста и требуют закрыть свалку. Глава района утвердил «дорожную карту» по полигону «Ядрово». Работы по дегазации должны были начаться 16 марта.