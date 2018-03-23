Воробьев организовал отдых для детей Волоколамска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с инициативной группой жителей Волоколамского района принял решение о предоставлении детям путевок для отдыха и оздоровления. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 23 марта.

Желающих примут пять подмосковных пансионатов. Для получения путевки необходимо обратиться в органы соцзащиты, уточняется в сообщении.

Жители Волоколамска требуют у властей ликвидировать мусорный полигон «Ядрово». В городе несколько недель идут акции протеста. Также 21 марта несколько десятков школьников обратились в больницы с жалобами на тошноту и головокружение.

16 марта на полигоне произошло несколько залповых выбросов сероводорода. Пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области на следующий день сообщила о ликвидации очагов утечки свалочного газа.