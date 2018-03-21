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«Режиссеры заставили мужа сделать тест ДНК»: ямальская героиня выступит против программы Шепелева
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«Режиссеры заставили мужа сделать тест ДНК»: ямальская героиня выступит против программы Шепелева 

Красный Север 3 часа назад
Фото: Красный Север
Екатерина Неженцева, побывавшая на детекторе лжи в передаче «На самом деле», после эфира на Первом канале готова к опровержениям. Многое в сюжете, вышедшем 20 марта, по ее словам, перевернуто сценаристами в угоду рейтинга.
— Когда предложили участвовать в съемках, хотела отказаться. Ведь на самом деле, хоть мы и разводимся с мужем, у нас сохранились нормальные отношения, зачем обманывать людей, — рассказала Екатерина «Красному Снверу» по телефону утром 21 марта.
Эфиры бывают полезными
23-летняя героиня сейчас живет в поселке Уренгой, куда перебралась из Коротчаево.
— Не знаю, откуда продюсеры узнали о разводе, но они решили именно этот момент раскрутить в продолжении истории обо мне. В итоге на съемках, а они проходили 17 марта в Москве, меня и мужа пытались столкнуть лбами, продемонстрировали результат теста ДНК — не оригинал, а какую-то копию…
Екатерина держится спокойно, но скандальная ситуация ей очень не по нраву. Что выгодно рейтингу канала, безжалостно по отношению к ней и ее семье.
Жительнице Ямала не впервой участвовать в съемках для большого экрана. Редкое генетическое заболевание (синдром преждевременного старения) уже служило поводом ее появления в другой популярной программе Первого канала — «Пусть говорят», которую тогда вел Андрей Малахов. Тот эфир, по словам девушки, пошел на пользу: нашелся спонсор, оплативший ей пластическую операцию. Однако со временем, видимо, истории про девушку с проблемами здоровья стало мало, вокруг нее начали плести интриги.
А чей же мальчик?
Муж Екатерины действительно прошел тест ДНК.
— Это была не его инициатива, а решение продюсеров программы. Понимаете, все эти передачи прекрасно срежиссированы. Героям объясняют, какой должна быть сюжетная линия, вот все и играют, — рассказывает Екатерина.
Она не скрывает, что участие в таких шоу оплачивается хорошим гонораром. Но, как показывает практика, не всегда возможность заработать пропорциональна подпорченному имиджу.
— Денис (муж героини — прим. ред.) никогда не сомневался в своем отцовстве, ребенок похож на него, и еще больше — на его маму.
Отец детей переехал к маме в Омск, но продолжает общаться и с мальчиками, и с их мамой. Звонит или выходит с семейством на видеосвязь. Подумывает забрать малышей на лето, в общем, ведет себя как образцовый папа.
— Когда на съемках вскрыли конверт с результатами теста ДНК, в нем был не оригинал, а копия. Даже у ребенка эта бумажка вызвала бы недоверие. Настоящий документ, который должен был поступить из лаборатории, мы так и не увидели. Его не отдают ни мне, ни Денису, как заявителю. После записи программы сослались на беготню и забывчивость. Я просила выслать хотя бы скан или фото — тишина. Все это говорит о том, что документ — полная липа, — подчеркивает Екатерина.
Ее переживания легко понять. В одночасье из приличной жены и матери телевизионщики сделали ее не достойной доверия фурией.
«Пойду на другой канал с опровержением»
Отстоять свою честь Екатерина Неженцева планирует на другом канале.
— Странная ситуация сложилась и с договором о нашем участии в программе Шепелева. Ни у меня, ни у поехавшей со мной на съемки подруги, ни у Дениса нет на руках копии договора. Прочитать его в студии тоже не удалось — страшная спешка, все бегом, подставили под руку страницу, где нужно расписаться — остальное, мол, потом. А в договоре должно быть прописано, в течение какого периода после выхода передачи мы не можем участвовать в других съемках, — переживает девушка. — Первый канал рассчитывал снять вторую часть нашей истории, в которой обещал хеппи-энд. Но я, разочаровавшись в том, как они повернули сюжет в финале, отказалась сотрудничать…
Предложение от другого федерального канала поступило Неженцевой практически одновременно с Первым. Там она и собирается дать опровержение, как только выяснит детали договора и истечет срок «тишины». Екатерина вместе с Денисом планируют рассказать всю правду про свой развод.
К слову, не вся жизнь героини нашумевшей передачи связана с телешоу. Екатерина устроила ребятишек в детский сад в Уренгое, выучилась на секретаря и надеется найти работу.
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