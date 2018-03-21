Владивостокский фестиваль «Пуск» выдвинули на Национальную премию индустрии специальных событий

Вручение премии пройдет 28 марта.

Фестиваль технологического искусства «Пуск», который проводится во Владивостоке, вошел в список номинантов на IV Национальную премию индустрии специальных событий. «Пуск» представлен в номинации «Некоммерческое мероприятие года».

«Пуск» — это новый для Владивостока формат городского культурно-массового мероприятия, объединяющего в себе технологическое искусство, актуальные инженерные решения, образовательную составляющую и электронную музыку под общей актуальной темой», — говорится в описании проекта.

В 2017 году в «Пуске» приняли участие 165 участников и волонтеров из 25 городов. За два дня фестиваль посетили более 6000 зрителей. В общей сложности площадку работали 20 часов.

Вручение премии пройдет 28 марта.