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Владивостокский фестиваль «Пуск» выдвинули на Национальную премию индустрии специальных событий
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Владивостокский фестиваль «Пуск» выдвинули на Национальную премию индустрии специальных событий 

Prim.News 3 часа назад
Вручение премии пройдет 28 марта.
Фестиваль технологического искусства «Пуск», который проводится во Владивостоке, вошел в список номинантов на IV Национальную премию индустрии специальных событий. «Пуск» представлен в номинации «Некоммерческое мероприятие года».
«Пуск» — это новый для Владивостока формат городского культурно-массового мероприятия, объединяющего в себе технологическое искусство, актуальные инженерные решения, образовательную составляющую и электронную музыку под общей актуальной темой», — говорится в описании проекта.
В 2017 году в «Пуске» приняли участие 165 участников и волонтеров из 25 городов. За два дня фестиваль посетили более 6000 зрителей. В общей сложности площадку работали 20 часов.
Вручение премии пройдет 28 марта.
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