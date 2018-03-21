Глава сцена Международных Ганзейских дней в Пскове разместится возле Кремля

20 марта состоялось очередное заседание оргкомитета по участию Пскова в Ганзейском движении в 2012-2020 годах: как сообщает пресс-служба муниципального образования, основной темой, которую рассмотрели участники в рамках встречи, стала презентация проекта-схемы праздничного пространства 39-х Международных Ганзейских в Пскове в 2019 году. Оргкомитет предложил несколько вариантов: в частности, расположить сцену для церемонии открытия на площади Ленина с видом на Псковский Кремль или на самой территории Кремля, а шествие участников и гостей фестиваля организовать от улицы Некрасова по Октябрьскому проспекту до площади Ленина. Также рассматривали возможность расположения сцены на Октябрьской площади, а старт шествия — от Кузнецкой улицы. Заключительным вариантом стала установка сцены на воде в районе набережной реки Великой с движением колонны от улицы Ленина по Октябрьскому проспекту, улицам Некрасова, Советской и Детской. Все проекты-схемы будут вынесены на рассмотрение регионального оргкомитета. Большинство голосов членов муниципального организационного комитета было отдано за вариант с размещением сцены на площади Ленина. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».