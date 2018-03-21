Кофейни под прицелом: в Челябинске появился Кофезорро

Вернувшись в Челябинск после года жизни на Кипре (в стране, где процветает культ кофе: его пьют утром, днем и вечером во всех местах, а «чашечка по-кипрски» чуть ли не приветственный ритуал), 35-летний Антон Ходов испытал «вкусовой шок»: найти бодрящий напиток, который напоминал бы тот, с солнечного острова, оказалось не так-то просто. Мужчина взялся дегустировать «эликсир жизни» кофемана в разных заведениях города, а заодно устраивать обзоры для своего видеоблога. Для чистоты эксперимента Кофезорро пробует самый популярный вид — капучино, но без сахара, сиропов и других добавок. Кстати, в некоторых кафе и кофейнях удалось отведать идеальный кофе, а в некоторых даже улучшить его качество.

— Я пью разный кофе, но капучино, действительно, самый «народный», поэтому для ведения блога остановился на нем. Эспрессо у нас практически не популярен, а, например, эспрессо фредо (в стакан льда наливают двойной или тройной эспрессо) вообще большая редкость, пробовал только в парочке заведений, — рассказал «Хорошим новостям» Антон Ходов.

За полгода Кофезорро снял ролики о 13 заведениях. В отличие от Ревизорро, он заявляется инкогнито, камерой не светит и о цели своего визита, конечно, не сообщает. Снимает видео для Youtube-канала на улице или в машине: рассказывает об ассортименте, интерьере, подаче, работе бариста и собственно кофе. Нередко на кофейные рейды с ним отправляется жена Ольга — тоже большая любительница крепкого напитка.

— Без кофе мы и жить не можем, пьем его каждый день. Я не называю себя экспертом, руководствуюсь в основном своим опытом и вкусовыми ощущениями. Да, кое-что читал, узнавал, но, например, в сорта уже не углубляюсь, — говорит ценитель кофе.

Готовые ролики Антон отправляет в кофейный точки: большинство из них с радостью размещают в своих группах в соцсетях: вот, мол, кофейный критик нас оценил. Даже к негативным отзывам относятся с пониманием, а некоторые наоборот с их помощью совершенствуются. Например, по сравнению с кипрским кофе, Антона в первую очередь удивило, что в Челябинске капучино подают прямо-таки обжигающий. Навел справки в интернете — действительно, не должен быть таким горячим. Об этом Кофезорро и сообщил в одном из заведений — и вуаля: в следующий раз ребята исправились и подали напиток правильной температуры.

И, наконец, на десерт мы просто обязаны сообщить, где же в Челябинске готовят самый вкусный и качественный кофе (не рекламы ради, а кофеманов для!). Так вот, по мнению кофейного критика Антона Ходова, кофе высочайшего уровня можно попробовать в арт-кафе Кофе и книги”. Также Кофезорро одобрил Doza coffee и DacLac.