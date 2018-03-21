В Госдуме открылась выставка «Семья года — 2017»

Семья является хранителем традиций, воспитателем детей и формирует дух нации, отметила председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва КПРФ ) на открытии выставки на тему «Семья года — 2017» в нижней палате.

Открывая фотовыставку, парламентарий представила семьи, которые стали победителями в конкурсе. Плетнёва напомнила, что соревнование на лучшую российскую семью проходит уже второй раз и обратила внимание на лозунг мероприятия — «Моя семья — моя Россия», что и позволяет формировать основы нравственности в обществе, сообщается на сайте палаты.

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая «Единая Россия» ), в свою очередь, отметила ценность материнства в жизни каждой женщины и выразила уверенность, что «предстоящее десятилетие, заявленное как Десятилетие семьи и детства, является „самой жизнеутверждающей программой работы и для парламента России“.

Депутат предложила выступить с инициативой проводить такой конкурс ежегодно во всех регионах и приглашать из каждого семью-победительницу.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский подчеркнул, что семья по-прежнему остаётся самым главным в жизни российского общества. „Надо прожить так, чтобы не остаться в старости одиноким“, — подчеркнул политик, добавив, что слово „семья“ должно с детства укорениться в голове ребёнка.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, член фракции „Единая Россия“ Ольга Окунева добавила, что действующий партийный проект „Крепкая семья“ также ориентирован на сохранение семейных ценностей, и в настоящий момент его участники заняты работой, которая способствует реализации льгот на местах.

В конце мероприятия каждая приглашённая семья-победительница выступила перед депутатами и гостями с номером.